La primera reacción de Claudio Contardi tras recibir una condena de 19 años de prisión

Julieta Prandi se descompensó tras darse a conocer el fallo contra Claudio Contardi

Julieta Prandi no estuvo presente en la lectura del fallo para no cruzarse con su victimario. Tras conocer el veredicto condenatorio se descompensó debido a la tensión emocional.

Tras conocer la condena a 19 años de prisión que le impuso la Justicia a su ex marido Claudio Contardi, Julieta Prandi se descompensó y debió ser asistida por personal sanitario.

Contardi fue condenado luego de que la Justicia lo hallara culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado en un contexto de violencia de género. El empresario fue detenido inmediatamente por la Policía de la Provincia de Buenos Aires en la sala de audiencias.

Prandi eligió no presenciar la lectura del veredicto para no tener que cruzarse con su ex y se descompensó debido a la tensión emocional tras ser informada del fallo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana, integrado por los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar.

El fiscal Christian Fabio había solicitado una pena de 20 años de prisión, mientras que la querella había requerido 50.

Prandi ingresó a los Tribunales acompañada por su pareja, Emanuel Ortega, y se fundió en un abrazo con sus padres, Cristina y Eduardo, así como también con su abogado, Javier Baños, integrante del equipo legal liderado por Fernando Burlando, quien estuvo a cargo de la querella durante el juicio. Lo mismo hizo con Flavia Crupi, su psicóloga durante todo el proceso.

La resolución de los jueces llegó luego de diez años. Pese a que los abusos denunciados habían ocurrido entre 2015 y 2018, la investigación se inició recién en 2021 a partir de la denuncia de Prandi ante la UFI N° 4 de Escobar.

Contardi había llegado a la lectura de la sentencia en libertad luego de que los jueces no ordenaran en su momento la prisión preventiva pese a los reiterados pedidos de la querella. El empresario gastronómico sí tenía una prohibición de acercamiento a la víctima de hasta 300 metros y también pesaba sobre él la prohibición de salir del país.