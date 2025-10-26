Así votaron los famosos en estas elecciones legislativas: sus posteos en redes sociales
Al igual que el resto de los ciudadanos, las celebridades argentinas se acercaron a ejercer su deber cívico durante este domingo.
Este domingo 26 de octubre se llevaron a cabo las elecciones legislativas nacionales, muy significativas de cara a los próximos dos años que le quedan de mandato a Javier Milei. En este sentido y al igual que todos los ciudadanos, los famosos se acercaron a ejercer su deber y derecho cívico, lo que incluyó la clásica foto para las redes sociales.
En medio de los comicios que definen el nuevo Congreso a partir de diciembre 2025, Mirtha Legrand fue una de las primeras en acercarse, sorprendiendo por su vigor y deseo de participar con sus 98 años. La conductora manifestó su entusiasmo por esta novedad: “Sí, cambió todo y me lo explicaron. Cambió totalmente la manera de votar. Siento una felicidad enorme, ¿no vieron que me vestí con los colores de la patria? Voto con ilusión”.
También, Cristina Pérez expresó su alegría en medio de la jornada electoral: "El hermoso ejercicio de elegir", escribió en su cuenta de Instagram.
Entre otros famosos que participaron se encontraron Jorge Rial, Mica Viciconte, Yanina Latorre, Chiqui Tapia, Barby Franco, Flor de la V, Lalo Mir, Gabriel Corrado y Celeste Cid. Todos ellos decidieron compartir en redes sociales el momento en que sufragaron y los instantes posteriores.
A cuánto está el "dólar cripto", el único que opera este domingo durante las elecciones
Mientras la Argentina vive la jornada de elecciones legislativas a nivel nacional, y luego de una semana en la que el dólar escaló generando preocupación, a la espera por el escrutinio, el único mercado cambiario que se mantiene activo este domingo, el "dólar cripto", registra una clara tendencia a la baja.
Las principales stablecoins —criptomonedas cuyo valor está atado al dólar estadounidense— funcionan como el único termómetro financiero disponible antes de la apertura de los mercados formales de este lunes. La caída de sus cotizaciones refleja la cautela y expectativa de los inversores ante el resultado electoral.
Pasadas las 16:30 horas, la caída era notable en las cotizaciones:
USD Coin (USDC): Bajaba un significativo 1.18%, cotizando a $1.566,76 para la venta.
Tether (USDT): Caía un 0.51%, ubicándose en $1.573,64.
Dai (DAI): Retrocedía un 0.50%, marcando un precio de $1.578,05.
Otras stablecoins como USDL y PYUSD también replicaban el retroceso con caídas del 1.18%.
