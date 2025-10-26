Así votaron los famosos en estas elecciones legislativas: sus posteos en redes sociales

Las principales stablecoins —criptomonedas cuyo valor está atado al dólar estadounidense— funcionan como el único termómetro financiero disponible antes de la apertura de los mercados formales de este lunes. La caída de sus cotizaciones refleja la cautela y expectativa de los inversores ante el resultado electoral.

dolar cripto

Pasadas las 16:30 horas, la caída era notable en las cotizaciones:

USD Coin (USDC): Bajaba un significativo 1.18%, cotizando a $1.566,76 para la venta.

Tether (USDT): Caía un 0.51%, ubicándose en $1.573,64 .

Dai (DAI): Retrocedía un 0.50%, marcando un precio de $1.578,05.

Otras stablecoins como USDL y PYUSD también replicaban el retroceso con caídas del 1.18%.