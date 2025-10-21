Aumentan los rumores de romance entre Chechu Bonelli y Grego Rossello: ¿hay amor?

Quienes presenciaron el encuentro nocturno recordaron interacciones previas en plataformas digitales que podrían sugerir una relación amorosa. Grego ya había compartido un mensaje en su cuenta de X que hacía referencia directa a una conversación con la periodista. El influencer relató que Chechu le bromeaba porque permanecía soltero mientras compartían en el área VIP. Ella argumentó que, si el joven estaba solo, era únicamente por elección propia, pues lo considera "fachero" y posee un buen empleo.

Este posible nuevo vínculo fascinó profundamente a todos los usuarios en línea, quienes manifestaron opiniones diversas sobre el tema. Muchos especulan que el romance pudo originarse por intercambios en el canal donde trabajan, mientras otros piensan en cruces durante eventos.

La reacción de Grego Rosello y Checho Bonelli por el supuesto romance

Tras la viralización del video y que la noticia se difundiera en varios diarios y portales de noticias, el conductor reparó en un titular: “Separada de Cvitanich, Chechu Bonelli habría iniciado un romance con el simpático Grego Rossello”.

“Más allá de que me tilden de feo y me parezca espectacular, aclarar que Chechu es mi amiga desde ESPN y no pasa más nada que eso”, escribió. A puro humor, reclamó: “Simpático ponen los hdp, poné feo directamente”.

Luego arrobó a la modelo y comentó: “Si me van a tildar de feo, prefiero que no nos relacionen, amiga, no es negocio”. En la misma sintonía, Bonelli retrucó: “Jajaja, sos lo más amigo. Simpático...”.