Aumentan los rumores de romance entre Chechu Bonelli y Grego Rossello: ¿hay amor?
La periodista y el conductor fueron vistos en un boliche porteño y crecieron las versiones sobre un nuevo capítulo en su vida amorosa.
Un nuevo supuesto romance acaparó la atención en el mundo del espectáculo, involucrando a la periodista Chechu Bonelli y al conocido influencer Grego Rossello. Las especulaciones sobre la nueva relación comenzaron luego de que la pareja fuese captada en un reconocido boliche en Buenos Aires.
El dato surgió en Puro Show (El Trece), donde el equipo de panelistas puso bajo la lupa la vida nocturna de la modelo y los gestos públicos en los que fue vista en compañía de Rossello. La información se disparó a partir de una intervención de María Frisciotti, conocida popularmente como Pochi de Gossipeame, que no solo lanzó pistas sino que aportó detalles concretos de un reciente encuentro entre ambos en un reconocido boliche de la Costanera porteña. “Yo consulté si había pasado algo y me dijeron que ‘no’. Muchas ganas, pero no…”, explicó la panelista, abriendo la puerta a la especulación sin confirmar por completo la relación.
Pochi relató que testigos habrían visto a Chechu y Grego en actitud de charla íntima toda la noche, y que, al consultar directamente al conductor, recibió como respuesta que “Chechu era una mujer hermosa, que obviamente estaba muy interesado y que a él le encantaría ir a cenar con ella”. Además, se mostraron videos y fotos donde ambos se los ve juntos, en un clima distendido y cómplice que rápidamente llamó la atención de todos los presentes.
Quienes presenciaron el encuentro nocturno recordaron interacciones previas en plataformas digitales que podrían sugerir una relación amorosa. Grego ya había compartido un mensaje en su cuenta de X que hacía referencia directa a una conversación con la periodista. El influencer relató que Chechu le bromeaba porque permanecía soltero mientras compartían en el área VIP. Ella argumentó que, si el joven estaba solo, era únicamente por elección propia, pues lo considera "fachero" y posee un buen empleo.
Este posible nuevo vínculo fascinó profundamente a todos los usuarios en línea, quienes manifestaron opiniones diversas sobre el tema. Muchos especulan que el romance pudo originarse por intercambios en el canal donde trabajan, mientras otros piensan en cruces durante eventos.
La reacción de Grego Rosello y Checho Bonelli por el supuesto romance
Tras la viralización del video y que la noticia se difundiera en varios diarios y portales de noticias, el conductor reparó en un titular: “Separada de Cvitanich, Chechu Bonelli habría iniciado un romance con el simpático Grego Rossello”.
“Más allá de que me tilden de feo y me parezca espectacular, aclarar que Chechu es mi amiga desde ESPN y no pasa más nada que eso”, escribió. A puro humor, reclamó: “Simpático ponen los hdp, poné feo directamente”.
Luego arrobó a la modelo y comentó: “Si me van a tildar de feo, prefiero que no nos relacionen, amiga, no es negocio”. En la misma sintonía, Bonelli retrucó: “Jajaja, sos lo más amigo. Simpático...”.
