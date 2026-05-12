Neo Pistea convirtió el Malvinas en un ritual y cerró CULTO con una noche histórica

Pero si hubo un momento que quedará grabado en la memoria colectiva del género, llegó sobre el tramo final. Sin previo aviso, aparecieron en escena Duki y YSY A. Bastaron unos segundos para que el estadio entendiera lo que estaba pasando: Modo Diablo volvía a tomar forma. La reacción fue inmediata y desbordante. El Malvinas literalmente tembló mientras miles de personas coreaban cada barra como un himno generacional.

La noche también tuvo espacio para compartir escenario con artistas de la escena como CNO, Obie Wanshot, Juicy BAE y otros invitados que reforzaron el sentido de comunidad que siempre rodeó al artista.

En uno de los momentos más emotivos del show, Neo tomó el micrófono, miró al estadio y lanzó: “No tengo palabras para agradecerles, los amo mucho a todos”, desatando una nueva ovación.

Más que un recital, lo que pasó en el Malvinas fue el cierre de un ciclo. Una celebración de identidad, pertenencia y evolución artística. Porque con esta presentación, Neo Pistea no solo bajó el telón de CULTO: también dejó claro que su historia dentro del trap argentino sigue escribiéndose en letras mayúsculas.