Neo Pistea convirtió el Malvinas en un ritual y cerró CULTO con una noche histórica
Con un estadio repleto y una conexión total con el público, el referente del trap bajó el telón de una de las etapas más importantes de su carrera.
Había expectativa, ansiedad y una sensación compartida de que no iba a ser una noche más. Y así fue. Desde mucho antes de que se apagaran las luces del Estadio Malvinas Argentinas, el clima ya anticipaba que lo que estaba por pasar tenía algo de ceremonia. Cuando Neo Pistea apareció en escena, el estadio explotó de inmediato y comenzó una de las noches más intensas del año para la música urbana argentina.
Con CULTO como eje conceptual, Neo presentó un show pensado como el cierre definitivo de una trilogía que marcó una etapa clave en su recorrido artístico. Desde el primer tema, la respuesta del público fue absoluta: miles de personas cantando, saltando y respondiendo a cada beat como si cada canción fuera parte de una historia compartida.
A lo largo del recital, el artista fue recorriendo distintos momentos de su carrera con temas que ya forman parte del ADN del trap nacional. Pacto, Tony The Kid, Messi, TNT, Trap N Export y No Soy Sapo generaron algunos de los momentos más eufóricos de la noche, mientras otros tracks como Lona, Sangre, Criminal o Borro el Historial aportaron una carga más oscura e intensa.
La puesta fue directa, cruda y efectiva. Visuales de alto impacto, luces en sincronía y una estética minimalista terminaron de construir un clima que acompañó la narrativa del show sin quitarle protagonismo a lo más importante: la música y la energía del vivo.
Pero si hubo un momento que quedará grabado en la memoria colectiva del género, llegó sobre el tramo final. Sin previo aviso, aparecieron en escena Duki y YSY A. Bastaron unos segundos para que el estadio entendiera lo que estaba pasando: Modo Diablo volvía a tomar forma. La reacción fue inmediata y desbordante. El Malvinas literalmente tembló mientras miles de personas coreaban cada barra como un himno generacional.
La noche también tuvo espacio para compartir escenario con artistas de la escena como CNO, Obie Wanshot, Juicy BAE y otros invitados que reforzaron el sentido de comunidad que siempre rodeó al artista.
En uno de los momentos más emotivos del show, Neo tomó el micrófono, miró al estadio y lanzó: “No tengo palabras para agradecerles, los amo mucho a todos”, desatando una nueva ovación.
Más que un recital, lo que pasó en el Malvinas fue el cierre de un ciclo. Una celebración de identidad, pertenencia y evolución artística. Porque con esta presentación, Neo Pistea no solo bajó el telón de CULTO: también dejó claro que su historia dentro del trap argentino sigue escribiéndose en letras mayúsculas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario