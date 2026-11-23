Avengers: Doomsday desata la locura en su nuevo tráiler con Robert Downey Jr. como Doctor Doom
A menos de un mes de su estreno en cines, Marvel Studios presentó un adelanto que confirma el cruce definitivo entre Avengers, Los 4 Fantásticos y los X-Men.
A poco menos de un mes de su llegada a los cines, Marvel Studios desató la euforia al lanzar un nuevo tráiler oficial de Avengers: Doomsday, el próximo gran evento cinematográfico del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). El adelanto muestra las primeras secuencias de acción de una crisis de escala cósmica narrada por un Thor.
El regreso de Robert Downey Jr. y el choque de universos
IMPORTANTE: A qué hora llega el tormentón de hielo que bajará 14 grados en 24 horas la temperatura del AMBA
Dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo, la película promete secuencias descomunales y un elenco multitudinario que marca el punto de inflexión narrativo de la saga:
-
Robert Downey Jr. como Victor von Doom: el momento culminante del avance ofrece la impactante primera mirada al actor regresando a la franquicia para encarnar al temible y legendario villano Doctor Doom.
Un cruce histórico en pantalla: el tráiler confirma que la colisión de realidades será inevitable y devastadora al exhibir por primera vez en acción la unión entre Los Vengadores, la primera familia de Los 4 Fantásticos y los mutantes de los X-Men.
Camino a Secret Wars: más allá del despliegue visual y la reunión de figuras icónicas, el avance deja en claro que la historia sentará las bases emocionales y argumentales para la batalla final que se librará en Avengers: Secret Wars.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario