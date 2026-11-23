Qué películas y series hay que ver antes de "Avengers: Doomsday"
Tras el reciente lanzamiento del tráiler oficial, Disney+ y Marvel idearon una serie de indicaciones para que los fans lleguen bien actualizados al estreno.
A menos de un mes del estreno de "Avengers: Doomsday", que acaba de lanzar el tráiler final, Marvel y Disney+ implementaron una novedosa actualización visual en su catálogo para ayudar a los fanáticos a ponerse al día con la historia.
La plataforma incorporó hace unas semanas, luego del lanzamiento del reestreno "Avengers: Endgame - Encore", una franja verde al costado de los pósters de las producciones que considera indispensables ver antes del nuevo tanque de Marvel Studios, especialmente tras confirmarse en el último tráiler el regreso de Steve Rogers, Peggy Carter, los X-Men, Los Cuatro Fantásticos y la aparición de Victor Doom.
Con este indicador oficial, la compañía busca ordenar su extenso archivo y destacar aquellas entregas que contienen información argumental esencial, arcos de personajes o antecedentes directos necesarios para comprender el cruce multiversal que propondrá Doomsday en la pantalla grande.
Las películas y series "indispensables" antes de ver "Avengers: Doomsday"
De acuerdo con la selección marcada por Disney+ en su catálogo, estas son las 15 producciones clave del universo Marvel que hay que repasar antes de ir al cine:
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X-Men (2000)
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X2: X-Men United (2003)
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Capitán América: El primer vengador
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Los Vengadores
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Avengers: Infinity War
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Avengers: Endgame
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Loki (Temporadas 1 y 2)
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Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos
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Spider-Man: Sin camino a casa (Spider-Man: No Way Home)
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Black Panther: Wakanda por siempre (Wakanda Forever)
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Doctor Strange en el multiverso de la locura
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Deadpool y Wolverine
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Capitán América: Brave New World
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Thunderbolts*
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Los 4 Fantásticos: Primeros pasos (The Fantastic Four: First Steps)
El esperado film que cuenta con un elenco coral se estrenará en salas de cine de todo el mundo el próximo 18 de diciembre, mientras que en Latinoamérica llegará antes, ya que tendrá su lanzamiento el 16 del mismo mes.
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