La plataforma incorporó hace unas semanas, luego del lanzamiento del reestreno "Avengers: Endgame - Encore", una franja verde al costado de los pósters de las producciones que considera indispensables ver antes del nuevo tanque de Marvel Studios, especialmente tras confirmarse en el último tráiler el regreso de Steve Rogers, Peggy Carter, los X-Men, Los Cuatro Fantásticos y la aparición de Victor Doom.