Cuándo sale el nuevo tráiler de "Avengers: Doomsday": las expectativas entre los fanáticos
Marvel prepara el lanzamiento de un nuevo adelanto de la próxima película de "Avengers", a poco menos de un mes para su gran estreno.
La maquinaria promocional de "Avengers: Doomsday" sigue sumando capítulos de misterio y expectativa en la antesala de su estreno, previsto para el próximo 16 de diciembre (en Latinoamérica); y luego de que se conocieran imágenes que parecen confirmar el elenco definitivo, se aguarda por un nuevo adelanto.
Según versiones y rumores que comenzaron a circular con fuerza en la industria cinematográfica, Marvel Studios tendría previsto lanzar el próximo tráiler oficial de la esperada película durante la próxima semana, un movimiento clave dentro del nuevo ciclo de marketing que atraviesa la franquicia.
Aunque por el momento no existe una confirmación oficial por parte del estudio sobre el día y el horario exactos de publicación, la posible llegada de un nuevo adelanto volvió a poner en el centro de la escena el regreso de los héroes más poderosos de la Tierra y las sorpresas que preparan los hermanos Anthony y Joe Russo.
El plan de Marvel y lo que se espera del nuevo adelanto de Avengers: Doomsday
En el marco de la estrategia promocional de "Avengers: Doomsday", el lanzamiento de un nuevo avance durante la próxima semana buscaría redoblar el impacto entre los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), luego de meses de hermetismo alrededor de la trama y del alcance real de los cruces entre personajes.
Más allá de las especulaciones en torno al lanzamiento del próximo tráiler la semana que viene, Marvel mantiene el hermetismo habitual para evitar filtraciones antes de tiempo, mientras la conversación digital en torno a "Avengers: Doomsday" continúa escalando a nivel global de cara a su llegada a las salas.
La lista completa: todos los personajes que aparecen en los nuevos pósters de "Avengers: Doomsday"
De confirmarse que esta serie de afiches reúne a la totalidad de las figuras principales de la película, el elenco quedaría conformado por una histórica convergencia entre los Vengadores, los X-Men y Los Cuatro Fantásticos:
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Ant-Man junto al Guardián Rojo.
Namor junto a la Mujer Invisible de Los Cuatro Fantásticos.
Gambito junto a Yelena Belova.
Thor junto a Steve Rogers.
Cíclope junto al Capitán América (Sam Wilson).
Mystique junto a Loki.
Magneto junto a Black Panther (Shuri).
El Profesor X junto a Reed Richards.
El Soldado del Invierno junto a Shang-Chi.
Nightcrawler junto a M'Baku.
Un afiche exclusivo protagonizado por Doom.
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