Marvel confirma que adelanta el estreno de "Avengers: Doomsday" en Latinoamérica: cuándo llega a los cines

Todo lo que se sabe del estreno de "Avengers: Doomsday" tras el nuevo tráiler

El lanzamiento anticipado en la Argentina y toda Latinoamérica permitirá que el público local sea de los primeros en el planeta en ver en pantalla grande el cruce multiversal que reúne a Steve Rogers, Peggy Carter, Sam Wilson como el actual Capitán América, Thor, Shang-Chi, Los Cuatro Fantásticos y los X-Men frente a la amenaza de Victor Doom, personaje cuya máscara mantiene en suspenso la aparición de Robert Downey Jr.