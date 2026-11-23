Marvel confirma que adelanta el estreno de "Avengers: Doomsday" en Latinoamérica: cuándo llega a los cines
"Será absolutamente cine", escribieron las cuentas oficiales para ratificar la fecha de estreno del nuevo film de "Avengers".
Tras el lanzamiento del explosivo tráiler oficial que confirmó el regreso de Steve Rogers y mostró otro vistazo a Victor Doom, Marvel Studios ratificó este lunes que el estreno de "Avengers: Doomsday" en los cines de Latinoamérica será el próximo miércoles 16 de diciembre, es decir, dos días antes que en Estados Unidos y en gran parte del resto del mundo.
Luego de publicar el nuevo adelanto a menos de un mes del desembarco en las salas, las cuentas oficiales de la franquicia en la región reforzaron la expectativa de los fanáticos con un contundente mensaje junto al anuncio de la fecha.
"Será absolutamente cine. #AvengersDoomsday. 16 de diciembre", escribieron en redes sociales, revalidando el anticipo que ya habían lanzado semanas atrás bajo la consigna "Doom llega primero a Latinoamérica. 16 de diciembre".
Todo lo que se sabe del estreno de "Avengers: Doomsday" tras el nuevo tráiler
El lanzamiento anticipado en la Argentina y toda Latinoamérica permitirá que el público local sea de los primeros en el planeta en ver en pantalla grande el cruce multiversal que reúne a Steve Rogers, Peggy Carter, Sam Wilson como el actual Capitán América, Thor, Shang-Chi, Los Cuatro Fantásticos y los X-Men frente a la amenaza de Victor Doom, personaje cuya máscara mantiene en suspenso la aparición de Robert Downey Jr.
Además, para quienes quieran llegar con toda la historia fresca al 16 de diciembre, Disney+ ya habilitó en su catálogo una guía visual con una franja verde que señala las 15 películas y series indispensables de Marvel que conviene repasar antes de sentarse en la butaca.
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X-Men (2000)
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X2: X-Men United (2003)
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Capitán América: El primer vengador
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Los Vengadores
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Avengers: Infinity War
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Avengers: Endgame
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Loki (Temporadas 1 y 2)
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Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos
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Spider-Man: Sin camino a casa (Spider-Man: No Way Home)
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Black Panther: Wakanda por siempre (Wakanda Forever)
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Doctor Strange en el multiverso de la locura
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Deadpool y Wolverine
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Capitán América: Brave New World
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Thunderbolts*
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Los 4 Fantásticos: Primeros pasos (The Fantastic Four: First Steps)
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