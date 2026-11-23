Uno por uno, quiénes aparecen en el último tráiler de "Avengers: Doomsday"
Marvel lanzó el nuevo adelanto de "Avengers: Doomsday" a menos de un mes de su estreno y confirmó la vuelta de Steve Rogers, los X-Men y Victor Doom.
A menos de un mes de su esperado llegada a los cines, Marvel Studios lanzó este lunes el nuevo tráiler oficial de "Avengers: Doomsday" y desató una verdadera revolución entre los fanáticos, ya que es el primero que cuenta con varias imágenes del film.
El adelanto confirma el retorno de figuras históricas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), cruza distintas franquicias por primera vez en la pantalla grande y plantea grandes incógnitas de cara al evento cinematográfico del año.
Uno de los puntos más resonantes del avance es que confirma en gran medida que Steve Rogers regresa y será uno de los protagonistas centrales de la historia, compartiendo escenas y protagonismo con Peggy Carter y con Sam Wilson, quien continúa llevando el escudo como el actual Capitán América.
Todos los personajes que aparecen en el adelanto de "Avengers: Doomsday"
Además del impacto por la vuelta de Steve Rogers, el tráiler reúne a múltiples equipos y héroes clave de distintas realidades del multiverso Marvel, junto con la primera aparición de su gran antagonista:
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Los Cuatro Fantásticos: el icónico grupo de superhéroes dice presente en el adelanto integrándose de lleno a la batalla principal.
Los X-Men: los mutantes hacen su aparición en el avance, consolidando el esperado cruce con los Vengadores.
Thor y Shang-Chi: dos de los pesos pesados de la franquicia también dicen presente en distintas secuencias de acción del tráiler.
- Bucky Barnes: el amigo de Steve también aparece junto a algunos de los nuevos "Avengers".
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Victor Doom: el gran villano de la película hace su aparición en el adelanto, aunque no muestra su rostro, manteniendo el suspenso sobre la encarnación de Robert Downey Jr. bajo la máscara del emblemático personaje.
El film que cuenta con un elenco coral se estrenará en salas de cine de todo el mundo el próximo 18 de diciembre, mientras que en Latinoamérica llegará antes, ya que tendrá su lanzamiento el 16 del mismo mes.
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