Babasónicos llega a Noches Capitales para deslumbrar al públicol con su nuevo disco
La banda se presentará el 14 de noviembre en el Hipódromo platense, acompañada por Usted Señalemelo y VULKA Live Set.
Después de una edición que dejó grandes momentos en 2025, Noches Capitales regresa este año al Hipódromo de La Plata con una programación que reúne a destacados nombres de la música. Entre las propuestas anunciadas se encuentra Babasónicos, que será protagonista de una de las jornadas del ciclo el próximo 14 de noviembre.
La noche contará también con la participación de Usted Señalemelo y la apertura de VULKA Live Set, en una programación que reunirá distintas propuestas de la escena musical argentina.
La banda liderada por Adrián Dárgelos llegará con su más reciente material discográfico, Cuerpos, Vol.1, y un espectáculo renovado que combina las composiciones de esta nueva etapa con algunos de los temas más reconocidos de su trayectoria.
Babasónicos, una banda vigente
Con una carrera que atraviesa varias décadas, Babasónicos continúa ocupando un lugar destacado dentro del rock en español. Su capacidad para reinventar su sonido y mantenerse conectado con distintas generaciones le permitió sostener una presencia importante en la escena musical.
La banda también conserva una fuerte repercusión entre los oyentes más jóvenes y se mantiene entre los nombres destacados del airplay nacional. Su trayectoria fue reconocida por Billboard, que la ubicó entre las grandes bandas del rock en español.
En ese camino, Cuerpos, Vol.1 se convirtió en uno de los lanzamientos destacados del año para distintos medios especializados. El álbum marca una nueva etapa creativa para el grupo y será uno de los ejes centrales de su presentación en Noches Capitales, donde convivirá con los clásicos que acompañaron a sus seguidores a lo largo de los años.
Cómo sigue Noches Capitales
Luego de haber transitado una edición deslumbrante en 2025, Noches Capitales llega con su edición 2026 en el Hipódromo de La Plata con nuevos artistas que darán vida a un ciclo que ya es un clásico y la agenda ya es excepcional.
Luego de Babasonicos presentando “Cuerpos, Vol.1”, con el opening de Usted Señalemelo y Live Set de Vulka, Noches Capitales recibirá el 21 de noviembre a La Vela Puerca, Las Pelotas y Barbi Recanati en una noche imperdible en la ciudad de las diagonales.
Mientras que el 28 de noviembre el Hipódromo de La Plata recibirá a Un Poco de Ruido para una fiesta inolvidable. Para ir cerrando el año, el 4 de diciembre La Banda de Carlitos y Euge Quevedo dará un show a puro baile con su ritmo cuartetero en una nueva luna recientemente anunciada.
El 5 de diciembre Seru Girán por Lebón y Aznar llega por primera vez a La Plata, y marcará nuevamente un hito en la historia. Los músicos presentarán las canciones más emblemáticas de nuestro imaginario colectivo en un concierto que, aclamado por el público y
la crítica, es la confirmación de que las canciones de Seru Girán han pasado de generación en generación, y que hoy tanto sus letras como su música son tan actuales como cuando se compusieron.
A continuación, Abel Pintos llegará el 7 de diciembre con su inigualable voz presentando “Buenaventura tour 2026” y el 19 de diciembre será el turno de El Mato a un Policia Motorizado, en una celebración única de sus mayores éxitos que marcan la vida de muchos desde hace veinte años.
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