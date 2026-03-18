Babasónicos vuelve al Movistar Arena para un único show: cuándo será

El camino que conduce a este nuevo show en Villa Crespo ha sido sumamente dinámico. Durante el 2025, la agrupación mantuvo una agenda cargada de presentaciones, coronando aquel ciclo con un multitudinario concierto en el estadio de Ferro. El inicio del 2026 no ha sido menos ambicioso: Babasónicos ya dejó su huella en el Festival Cuenta DNI en Mar del Plata y volvió a ser uno de los platos fuertes del ya legendario Cosquín Rock, donde la provincia de Córdoba volvió a recibirlos con el afecto de un hijo propio. Además, el calendario de la banda marca una escala próxima en el Rock en Baradero durante el mes de abril.