Quién es Miriam Fernández, la nieta recuperada del video negacionista del Gobierno por el Día de la Memoria

Quién es Miriam Fernández

Miriam Fernández es la nieta recuperada número 127, cuya identidad biológica fue confirmada el 27 de diciembre de 2017. Es hija de María del Carmen Moyano y Carlos Simón Poblete, ambos militantes de Montoneros secuestrados en 1977 y desaparecidos hasta el día de hoy.

Nacimiento: Según los registros de Abuelas de Plaza de Mayo, Miriam nació en cautiverio en la ESMA , tras el traslado de sus padres desde el centro clandestino La Perla (Córdoba).

Según los registros de Abuelas de Plaza de Mayo, Miriam nació en cautiverio en la , tras el traslado de sus padres desde el centro clandestino (Córdoba). El proceso judicial: En 2017, tras negarse inicialmente a realizarse las pruebas de ADN y denunciar una "invasión a la privacidad" por parte de la justicia y organismos del Estado, el estudio genético confirmó su filiación.

Vínculo con sus apropiadores

A diferencia de otros nietos restituidos, Miriam mantiene una postura de defensa absoluta hacia quienes la criaron, Armando Osvaldo Fernández e Iris Yolanda Luffi.

Armando Fernández, quien se desempeñaba en el D-2 (Inteligencia) de la Policía de Mendoza durante la dictadura, fue condenado a prisión perpetua en múltiples juicios por desapariciones y torturas. Además, junto a Luffi, recibió penas de 15 y 10 años específicamente por la apropiación de Miriam.

image

En el video oficial, ella define su crianza como un acto de "amor" y no como un delito. "Elegí la familia esa, que iba a seguir siendo Fernández siempre", sostiene, rechazando el uso de los apellidos de sus padres biológicos.

Crítica a los organismos de Derechos Humanos

Miriam Fernández se ha convertido en una voz disruptiva dentro del colectivo de nietos. En el documental del Gobierno, cuestiona duramente a Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, asegurando que la sociedad creyó un "relato incompleto".

Su participación busca validar la teoría oficial de que las familias de militares y policías implicados en la represión también deben ser consideradas en la narrativa histórica del país, enfocándose en su experiencia personal de bienestar familiar por encima del contexto delictivo de su apropiación.