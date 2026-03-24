Quién es Miriam Fernández, la nieta recuperada del video negacionista del Gobierno por el Día de la Memoria
Nacida en la ESMA, eligió mantener el apellido de su apropiador, condenado a prisión perpetua en múltiples juicios por desapariciones y torturas.
En el marco del 50° aniversario del 24 de marzo, el Gobierno Nacional presentó un documental con el lema "Las víctimas que quisieron esconder" y la pieza central del relato es el testimonio de Miriam Fernández, cuya historia personal es utilizada por el Ejecutivo para cuestionar las políticas de Derechos Humanos tradicionales y reforzar su consigna de "memoria completa".
El Gobierno libertario eligió expresarse en este Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, a través de un video institucional de corte negacionista y que intenta poner en debate la teoría de los dos demonios.
En las imágenes aparece Miriam Fernández, quien se identifica como la nieta restituida 127 (identidad recuperada en 2017). En su intervención, utiliza términos que resuenan con la estrategia gubernamental de revisión histórica. "Para sanar hay que contar la historia verdadera", comienza.
"La sociedad creyó un relato que no es real y que no es completo", afirma la mujer en el video. Sostiene que "hay cosas que no se contaron y se taparon" y que para sanar es imperativo conocer "una historia y la otra".
Quién es Miriam Fernández
Miriam Fernández es la nieta recuperada número 127, cuya identidad biológica fue confirmada el 27 de diciembre de 2017. Es hija de María del Carmen Moyano y Carlos Simón Poblete, ambos militantes de Montoneros secuestrados en 1977 y desaparecidos hasta el día de hoy.
- Nacimiento: Según los registros de Abuelas de Plaza de Mayo, Miriam nació en cautiverio en la ESMA, tras el traslado de sus padres desde el centro clandestino La Perla (Córdoba).
- El proceso judicial: En 2017, tras negarse inicialmente a realizarse las pruebas de ADN y denunciar una "invasión a la privacidad" por parte de la justicia y organismos del Estado, el estudio genético confirmó su filiación.
Vínculo con sus apropiadores
A diferencia de otros nietos restituidos, Miriam mantiene una postura de defensa absoluta hacia quienes la criaron, Armando Osvaldo Fernández e Iris Yolanda Luffi.
Armando Fernández, quien se desempeñaba en el D-2 (Inteligencia) de la Policía de Mendoza durante la dictadura, fue condenado a prisión perpetua en múltiples juicios por desapariciones y torturas. Además, junto a Luffi, recibió penas de 15 y 10 años específicamente por la apropiación de Miriam.
En el video oficial, ella define su crianza como un acto de "amor" y no como un delito. "Elegí la familia esa, que iba a seguir siendo Fernández siempre", sostiene, rechazando el uso de los apellidos de sus padres biológicos.
Crítica a los organismos de Derechos Humanos
Miriam Fernández se ha convertido en una voz disruptiva dentro del colectivo de nietos. En el documental del Gobierno, cuestiona duramente a Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, asegurando que la sociedad creyó un "relato incompleto".
Su participación busca validar la teoría oficial de que las familias de militares y policías implicados en la represión también deben ser consideradas en la narrativa histórica del país, enfocándose en su experiencia personal de bienestar familiar por encima del contexto delictivo de su apropiación.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario