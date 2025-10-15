Baby Etchecopar explotó contra Walter "Alfa" Santiago tras su cruce en redes: "Aflojá con la pastilla"

Sin embargo, también dejó entrever cierta preocupación más allá del enojo: “No es malo, pero algo le pasa”, señaló el conductor, que intentó bajar el tono de la polémica. Aunque, fiel a su estilo, cerró con una frase lapidaria que volvió a desatar risas y reacciones: “Aflojá con la pastilla, porque nada de eso pasa”.

Etchecopar remarcó además que no mantiene ningún tipo de vínculo personal con Alfa: “No lo conocía”, sentenció. Su comentario fue interpretado como un intento de marcar distancia definitiva del ex Gran Hermano, quien suele estar en el centro de controversias mediáticas.

Aun así, la discusión entre ambos sigue dando que hablar en redes, donde los seguidores de cada uno tomaron partido. Mientras algunos defendieron la sinceridad de Baby, otros consideraron excesiva su reacción. Lo cierto es que este episodio volvió a dejar en evidencia que cualquier encuentro fortuito entre figuras mediáticas puede convertirse, en cuestión de horas, en el nuevo foco del espectáculo argentino.