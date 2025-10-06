Para Baby Etchecopar, Mar del Plata tiene que estar cara "así los negros no van"

También hubo miembros del público que eligieron viajar a otros puntos del país o bien al exterior, porque el dólar así lo permitió. Y a ese grupo es que desea captar Baby Etchecopar en un mensaje en el que además apeló al intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.

"Yo no podría ir, pero abrir el casino. Tenés que ir de traje. Las confiterías, caras. Los restoranes, caros. Todo caro, Montenegro, así los patasucia estos no van a cagar a la playa. Se terminó", sentenció el conductor radial en lo que fue el mensaje más polémico que habrá recibido el intendente de General Pueyrredón esta semana.