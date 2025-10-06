Para Baby Etchecopar, Mar del Plata tiene que estar cara "así los negros no van"
El conductor radial le hizo la sugerencia más descabellada al intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, para preservar a La Feliz este verano.
Baby Etchecopar expresó este lunes su más recóndito deseo de que la ciudad de Mar del Plata tenga una temporada de verano deluxe, aunque eso signifique que esté vacía, sin público masivo que consuma en sus negocios, teatros y restaurantes.
El conductor de Radio Rivadavia afirmó que en Mar del Plata "tiene que costar un agua mineral 9 dólares, así 'los negros' no van", en alusión al sector popular del público que visita cada año La Feliz tanto para hacer turismo de verano como en las "escapadas" de fin de semana largo.
"Que vayan a Santa Teresita, a Mar de Ajó... Mar del Plata tiene que ser para el que tiene plata", sopesó en referencia a otros icónicos destinos de la Costa Atlántica que se preparan para hacerle frente a la temporada de verano 2026 habiendo pasado un año difícil en materia de turismo, con caídas en la reserva hotelera y consumo gastronómico.
El rubro del turismo, y en especial el de la Costa Atlántica, estuvo por demás decaído durante el año, en parte por los escasos fines de semana largo y otro poco porque el público que solía ir en cada ocasión posible eligió ahorrar el dinero o no endeudarse para viajar.
También hubo miembros del público que eligieron viajar a otros puntos del país o bien al exterior, porque el dólar así lo permitió. Y a ese grupo es que desea captar Baby Etchecopar en un mensaje en el que además apeló al intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.
"Yo no podría ir, pero abrir el casino. Tenés que ir de traje. Las confiterías, caras. Los restoranes, caros. Todo caro, Montenegro, así los patasucia estos no van a cagar a la playa. Se terminó", sentenció el conductor radial en lo que fue el mensaje más polémico que habrá recibido el intendente de General Pueyrredón esta semana.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario