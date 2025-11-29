Bad Gyal lanzó su nueva canción "Fuma" y dio señales de su próximo álbum

Bad Gyal continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes de la música y la moda a nivel global. La artista fue recientemente destacada como una de las mejor vestidas en los CFDA Fashion Awards, donde deslumbró con un diseño exclusivo de LUAR. La expectativa por su álbum que se lanzará en 2026 comenzó a crecer en octubre, cuando anunció el proyecto en la alfombra roja de Premios Juventud 2025. Esa noche, interpretó por primera vez en Panamá su tema en solitario “Da Me”, su primer lanzamiento en solitario en más de un año y medio, el cual también formará parte del próximo álbum.