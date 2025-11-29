Bad Gyal lanzó su nueva canción "Fuma" y dio señales de su próximo álbum
La cantante y compositora catalana adelanta el sonido del proyecto que viene trabajando con un nuevo track que mezcla electrónica, dancehall y guaracha.
Bad Gyal anticipa su próximo álbum con el lanzamiento de “FUMA”, un single inspirado en el dancehall, la electrónica y la guaracha, inspirado en las noches interminables y las pistas de baile llenas. El tema representa una continuación en la evolución de su sonido y sigue posicionando a la artista como una de las referentes mundiales en el género urbano.
Tras la presentación de “Última Noche” junto a Ozuna, una colaboración inspirada en el kompa, y el sencillo “Da Me” impregnado de bachata, Bad Gyal continúa ampliando su propuesta sonora con “FUMA”. Impulsado por un ritmo hipnótico y acelerado, “FUMA” es un elegante himno de club que invita al movimiento, animando a los oyentes a bailar, sentirse atrevidos y abrazar la confianza que define el mundo de la reconocida artista. Combinando su característico toque electrónico con el pulso nostálgico de finales de la década de 2000, la canción se sumerge en temas de seducción y misterio, encarnando la energía magnética y el espíritu de la vida nocturna que siguen dando forma a su arte.
El video musical, dirigido por Didi Domenech, quien también dirigió el video de “Bota Niña” feat Anitta, da vida a esa intensidad en una escena de boliche iluminada con luces ultravioletas, donde Bad Gyal controla cada destello, mirada y movimiento. Las luces estroboscópicas y una atmósfera sensual llena de humo dan vida al ritmo, creando un universo visual que se siente inconfundiblemente suyo. Vestida con llamativas piezas de diseñadores distinguidos como Dsquared2, Coperni y piezas vintage de Agent Provocateur, Chanel y Fendi, la catalana encarna el audaz y vanguardista estilo que define a su personalidad.
Bad Gyal continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes de la música y la moda a nivel global. La artista fue recientemente destacada como una de las mejor vestidas en los CFDA Fashion Awards, donde deslumbró con un diseño exclusivo de LUAR. La expectativa por su álbum que se lanzará en 2026 comenzó a crecer en octubre, cuando anunció el proyecto en la alfombra roja de Premios Juventud 2025. Esa noche, interpretó por primera vez en Panamá su tema en solitario “Da Me”, su primer lanzamiento en solitario en más de un año y medio, el cual también formará parte del próximo álbum.
Temas
Las Más Leídas
Dejá tu comentario