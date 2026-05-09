Bad Gyal vuelve a Argentina con su Más Cara World Tour 2026
La referente de la música urbana internacional confirmó su regreso al país con un show previsto para el 14 de octubre.
Después de consolidarse como una de las figuras más influyentes de la escena urbana global, Bad Gyal anunció su regreso a la Argentina con una presentación que marcará un nuevo capítulo en su carrera. La artista catalana se presentará el próximo 14 de octubre en el Movistar Arena como parte de su esperada gira internacional Más Cara World Tour 2026.
El tour llega acompañado por Más Cara, su segundo álbum de estudio, un proyecto que refleja la etapa más ambiciosa, sofisticada y personal de su recorrido artístico. Grabado entre ciudades como Miami, Puerto Rico, Colombia y España, el disco propone una mezcla de sonidos que va desde el reggaetón y el R&B hasta el dancehall, el merengue house y el shatta jamaiquino.
Dentro del material aparecen canciones como Un Coro y Ya :), La Iniciativa y Más Cara, temas que reflejan la esencia sonora de una artista que continúa empujando los límites del género urbano desde una identidad propia.
El álbum también cuenta con la participación de productores y referentes de peso dentro de la industria, entre ellos Luny Tunes, Sky Rompiendo y Ovy On The Drums, además de colaboraciones con figuras como Ozuna, Chencho Corleone y J Álvarez.
Con este show, Bad Gyal promete ofrecer una experiencia visual y sonora a gran escala, con una producción pensada para acompañar la energía de un disco que la propia artista definió como su “dream playlist”: un recorrido por los sonidos que marcaron sus primeras influencias y que hoy siguen moldeando su universo creativo.
El reencuentro con el público argentino llegará en uno de los momentos más fuertes de su carrera, reafirmando por qué Bad Gyal se convirtió en una de las voces femeninas más potentes y disruptivas de la música urbana internacional.
Para quienes quieran asegurar su lugar en esta esperada fecha, la venta general de entradas ya se encuentra habilitada a través del sitio oficial del Movistar Arena. Con una convocatoria que promete ser masiva y una artista que viene agotando funciones en distintos puntos del mundo, todo indica que el regreso de Bad Gyal a Buenos Aires será uno de los eventos internacionales más fuertes de la temporada.
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