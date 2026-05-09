Bad Gyal vuelve a Argentina con su Más Cara World Tour 2026

El reencuentro con el público argentino llegará en uno de los momentos más fuertes de su carrera, reafirmando por qué Bad Gyal se convirtió en una de las voces femeninas más potentes y disruptivas de la música urbana internacional.

Para quienes quieran asegurar su lugar en esta esperada fecha, la venta general de entradas ya se encuentra habilitada a través del sitio oficial del Movistar Arena. Con una convocatoria que promete ser masiva y una artista que viene agotando funciones en distintos puntos del mundo, todo indica que el regreso de Bad Gyal a Buenos Aires será uno de los eventos internacionales más fuertes de la temporada.