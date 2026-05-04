Ricardo Arjona arrasó en Buenos Aires: emoción total y 14 noches sold out
El artista inauguró su gira con shows agotados, combinando despliegue visual, momentos íntimos con fans y una crítica al mundo actual bajo el lema: "El mundo se volvió un Cabaret"
Ricardo Arjona dio inicio este fin de semana en Buenos Aires a su esperada gira “Lo que el seco no dijo”, marcando el comienzo de una histórica residencia de 14 shows completamente sold out. Las primeras tres fechas sellaron el reencuentro con su público argentino y confirmaron que su vínculo con el país sigue más vigente que nunca.
Ese ida y vuelta entre lo íntimo y lo grandilocuente se convirtió en el eje del espectáculo. El escenario, montado como un cabaret llamado “Seco” en medio de un barrio porteño, despliega una estética impactante que se eleva hasta el techo con siete pantallas que acompañan cada clima del show. Antes de su aparición y de arrancar la noche con "Gritas", una de sus bailarinas protagoniza una escena en la que “convoca” a los músicos, que se van ubicando en sus lugares a medida que aparecen en pantalla, generando expectativa en el público.
La propuesta visual no es azarosa: el uso del color acompaña el relato. El rojo se reserva para los momentos más pasionales, mientras que la oscuridad envuelve las canciones más densas. A esto se suman imágenes de videoclips que completan la narrativa y potencian la experiencia ante los ojos de sus fans.
Uno de los instantes más intensos de la noche llegó cuando el artista detuvo el show para pedirle a una fan de la primera fila que bajara su celular y escuchara “Acompáñame a estar solo” mirándola fijamente. En ese gesto, Ricardo Arjona también dejó un mensaje claro sobre la desconexión que generan las pantallas y cómo, muchas veces, por mirar el teléfono, se pierden momentos únicos que están ocurriendo alrededor. El silencio se apoderó del estadio en una escena cargada de emoción.
El recorrido continuó con clásicos infalibles como “Lo poco que tengo” y “Te conozco”. En paralelo, la banda —integrada por músicos de distintas partes del mundo incluido Argentina— tuvo su propio lucimiento en pasajes instrumentales que elevaron aún más la propuesta e hicieron la noche aún más mágica.
Ese espacio también dio lugar a uno de los momentos más espontáneos de la noche: desde el piano, Arjona interpretó canciones elegidas por el público a través de un código QR que había circulado previamente, y lo hizo desde otro escenario para que todos los presentas puedan verlo desde las diferentes ubicaciones.
La velada sumó otro punto alto cuando interpretó “Fuiste tú” junto a Eugenia Quevedo, en un cruce que sorprendió y emocionó a los presentes.
Así, el artista construyó un show que combina despliegue visual, conexión emocional y participación del público, en el arranque de una residencia que promete quedar en la memoria de sus fans argentinos.
Crítica sin filtro: una mirada filosa sobre la crianza, los influencers y el mundo actual
Antes de interpretar “Cabaret”, Ricardo Arjona se tomó unos minutos para reflexionar —con su estilo directo— sobre los cambios en la sociedad, apuntando especialmente a la crianza actual, el rol de los padres y la influencia de las redes sociales. En ese contexto, lanzó una frase contundente: “El mundo se volvió un cabaret”, como antesala de un discurso cargado de ironía y crítica: “Teníamos dos influencers, no como los muchachos de ahora que tienen docenas de influencers, a uno le decíamos mamá y otro papá, era suficiente para nosotros, ellos no sentían culpa por nada, no sabían lo que era la culpa. Mi madre de repente daba un par de nalgadas y no te hablaba por dos días, así eran las cosas, no era como los padres de hoy, culpables por todo, estos padres de hoy en día que le preguntan todo a los muchachos, y estas criaturitas todavía no aprenden a vivir”.
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