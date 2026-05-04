Ricardo Arjona arrasó en Buenos Aires: emoción total y 14 noches sold out

Arjona

Uno de los instantes más intensos de la noche llegó cuando el artista detuvo el show para pedirle a una fan de la primera fila que bajara su celular y escuchara “Acompáñame a estar solo” mirándola fijamente. En ese gesto, Ricardo Arjona también dejó un mensaje claro sobre la desconexión que generan las pantallas y cómo, muchas veces, por mirar el teléfono, se pierden momentos únicos que están ocurriendo alrededor. El silencio se apoderó del estadio en una escena cargada de emoción.

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El recorrido continuó con clásicos infalibles como “Lo poco que tengo” y “Te conozco”. En paralelo, la banda —integrada por músicos de distintas partes del mundo incluido Argentina— tuvo su propio lucimiento en pasajes instrumentales que elevaron aún más la propuesta e hicieron la noche aún más mágica.

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Ese espacio también dio lugar a uno de los momentos más espontáneos de la noche: desde el piano, Arjona interpretó canciones elegidas por el público a través de un código QR que había circulado previamente, y lo hizo desde otro escenario para que todos los presentas puedan verlo desde las diferentes ubicaciones.

La velada sumó otro punto alto cuando interpretó “Fuiste tú” junto a Eugenia Quevedo, en un cruce que sorprendió y emocionó a los presentes.

Así, el artista construyó un show que combina despliegue visual, conexión emocional y participación del público, en el arranque de una residencia que promete quedar en la memoria de sus fans argentinos.

Crítica sin filtro: una mirada filosa sobre la crianza, los influencers y el mundo actual

Antes de interpretar “Cabaret”, Ricardo Arjona se tomó unos minutos para reflexionar —con su estilo directo— sobre los cambios en la sociedad, apuntando especialmente a la crianza actual, el rol de los padres y la influencia de las redes sociales. En ese contexto, lanzó una frase contundente: “El mundo se volvió un cabaret”, como antesala de un discurso cargado de ironía y crítica: “Teníamos dos influencers, no como los muchachos de ahora que tienen docenas de influencers, a uno le decíamos mamá y otro papá, era suficiente para nosotros, ellos no sentían culpa por nada, no sabían lo que era la culpa. Mi madre de repente daba un par de nalgadas y no te hablaba por dos días, así eran las cosas, no era como los padres de hoy, culpables por todo, estos padres de hoy en día que le preguntan todo a los muchachos, y estas criaturitas todavía no aprenden a vivir”.