Ángela Torres confirmó una nuevo show: cuándo será
Ángela Torres confirmó la noticia al aire de Nadie Dice Nada, el ciclo de Luzu TV del que forma parte.
Ángela Torres sorprendió este jueves 7 de mayo al anunciar en vivo que dará uno de los shows más importantes de su carrera. La cantante confirmó durante Nadie Dice Nada, el programa de Luzu TV del que forma parte, que se presentará en el Movistar Arena.
El anuncio llegó de manera inesperada mientras conversaba con sus compañeros al aire. “La semana que viene salgo a la venta con un Movistar Arena para diciembre”, expresó la artista, generando una inmediata reacción de entusiasmo en el estudio.
Ángela Torres anuncia su show en el Movistar Arena
Tras escuchar la noticia, el resto del equipo comenzó a felicitarla y rápidamente la información también fue compartida en las redes sociales oficiales del canal de streaming, donde celebraron este nuevo paso en la carrera musical de la actriz y cantante.
Minutos después, además, mostraron la imagen oficial del recital, donde se confirmó que el esperado show tendrá lugar el próximo 9 de diciembre en el Movistar Arena y contará con producción de Fénix Entertainment Group.
Si bien todavía no trascendieron detalles sobre el inicio de la venta de entradas ni los valores de los tickets, el anuncio generó una fuerte repercusión entre sus seguidores, que rápidamente comenzaron a manifestar su expectativa en redes sociales.
El recital marcará un nuevo desafío para Ángela Torres, que viene consolidando cada vez más su perfil como cantante y que en los últimos años logró posicionarse con una propuesta pop propia, además de combinar su carrera musical con proyectos en televisión, teatro y streaming.
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