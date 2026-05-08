Ángela Torres confirmó una nuevo show: cuándo será

Minutos después, además, mostraron la imagen oficial del recital, donde se confirmó que el esperado show tendrá lugar el próximo 9 de diciembre en el Movistar Arena y contará con producción de Fénix Entertainment Group.

Si bien todavía no trascendieron detalles sobre el inicio de la venta de entradas ni los valores de los tickets, el anuncio generó una fuerte repercusión entre sus seguidores, que rápidamente comenzaron a manifestar su expectativa en redes sociales.

El recital marcará un nuevo desafío para Ángela Torres, que viene consolidando cada vez más su perfil como cantante y que en los últimos años logró posicionarse con una propuesta pop propia, además de combinar su carrera musical con proyectos en televisión, teatro y streaming.