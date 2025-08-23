Bandana vuelve a los escenarios: ¿se reúnen las cinco?
La cantante brindó una entrevista en la que contó, además, que están intentando convencer a Ivonne Guzmán para el gran show. Los detalles.
A casi 25 años de su creación, la icónica banda pop Bandana se prepara para celebrar un aniversario muy especial. En una entrevista con el ciclo MShow, Lissa Vera, una de las integrantes originales, confirmó que hay planes concretos para conmemorar las dos décadas y media desde el nacimiento del grupo, que surgió del popular reality show Popstars.
Aunque la cantante no pudo dar detalles específicos, dejó en claro que se trata de un proyecto de gran envergadura. “No puedo hablar, lo tengo prohibido”, expresó entre risas, insinuando que todas las integrantes están trabajando activamente en la propuesta. Vera aseguró que no se trata de simples rumores y prometió "muchas sorpresas" para el próximo año.
La artista reconoció que existe un fuerte deseo de reunirse entre las exintegrantes: “Hay ganas de juntarnos, estamos hablando y hay reuniones, pero no puedo decir más”. Antes de terminar la entrevista, Lissa dejó una pista adicional que avivó la ilusión de los fans. “Se está armando algo que…”, dijo, tapándose la boca rápidamente para no revelar más información.
La posible vuelta de Ivonne Guzmán
Uno de los mayores deseos de los seguidores de Bandana es el regreso de Ivonne Guzmán, quien se alejó del grupo en el momento más importante de su carrera. La artista, que en ese entonces tenía 19 años, explicó que tenía otros planes en su cabeza y que no se sentía lista para seguir en la banda. A pesar de los reencuentros que tuvo el grupo a lo largo de los años, Ivonne nunca quiso volver.
Sin embargo, en esta nueva oportunidad, Lissa Vera reveló que el regreso de Ivonne es una de las principales conversaciones que están teniendo para la celebración del 25 aniversario. Aunque todavía no hay nada confirmado, la posibilidad ha emocionado a los fans que sueñan con ver a las cinco integrantes originales juntas sobre el escenario.
