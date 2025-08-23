Bandana vuelve a los escenarios: ¿se reúnen las cinco?

La posible vuelta de Ivonne Guzmán

Uno de los mayores deseos de los seguidores de Bandana es el regreso de Ivonne Guzmán, quien se alejó del grupo en el momento más importante de su carrera. La artista, que en ese entonces tenía 19 años, explicó que tenía otros planes en su cabeza y que no se sentía lista para seguir en la banda. A pesar de los reencuentros que tuvo el grupo a lo largo de los años, Ivonne nunca quiso volver.