Revelan el audio completo de Diego Spagnuolo: "Son más chorros que los Kirchner"

"La gente de la (Droguería) Suizo (Argentina) llama a los demás proveedores y les dice: 'Escuchame, ahora tenés que poner ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8'. Son más chorros que los Kirchner, lo que cobran de medicamentos. 'Ahora tenés que poner el 8, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a la presidencia por teléfono, así, tac, a un prestador. Así se están manejando", añade.

Y menciona a Karina Milei, al asegurar que “seguramente a Karina le deben llevar el 3 o el 4. Yo calculo que le debe llegar el 3 a Karina porque seguramente le dirán 'ese el 5, el 1% lo tenemos que repartir entre la operatoria, 1% para mí, vos Karina te llevas el 3'. Seguramente le deben hacer una cosa así, le están pegando una co... olímpica".

spagnuolo milei y martin menem

Respecto a una supuesta conversación que mantuvo con el Presidente, se escucha: "A mí me dice, 'Yo voy a hablar con Lule'. Bueno, no hablaron un carajo con Lule. Lo voy a agarrar la semana que viene, le voy a decir 'Javi, no solamente no hablaste con Lule, sino que hay un periodista que está pidiendo información de todo lo que está pasando'".

"Te imaginás, estamos hablando de entre medio de un palo y ochocientas lucas de medicamentos por mes. Lule me quiso meter una mina en una dirección nacional, lo frizé. Me quiso meter de recursos humanos, lo frizé. No le dejé meterme nada. Acá solamente me metió, el más importante de todos, por Karina para chorear. Yo soy el director ejecutivo y después tenés tres direcciones nacionales", agrega.

Y asegura: "Hablé con el Presidente: '¿Javi sabes qué está pasando? No corrigieron nada, Javi sabés que están choreando, sabés que tu hermana está choreando. No te podés hacer el boludo conmigo, pero no me tiren a mí este fardo'. O sea, llega a haber algún quilombo, y a mí no me cuidan, yo esto se lo dije al Presidente: 'Tengo todos los WhatsApp de Karina'. Olvidate. A la primera que se van a llevar puesta es a Karina".

Y añade Spagnuolo, entre otros conceptos que la Justicia investiga: "El gobernador de Santa Cruz echó a todos los kirchneristas. ¿Qué hizo Lule? Se los puso en PAMI y en ANSES. Todos los que echó el gobernador se los puso”.

Vale señalar, finalmente, que el juez federal Sebastián Casanello les prohibió este viernes la salida del país a Diego Spagnuolo y al resto de las personas investigadas en la causa por presuntos pagos de coimas en la ANDIS, como Daniel Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de ese organismo, y los miembros de la familia Kovalivker, propietarios de la Droguería Suizo Argentina.

