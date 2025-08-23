Mario Pergolini apuntó en contra de El Polaco: "Cada vez es menos fino"
En "Otro día perdido", durante la sección del momento de la farándula, Rada habló de la internación de El Polaco y el conductor explotó.
El cantante de cumbia Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk confirmó que se encuentra internado, aunque desmintió las versiones que indicaban que padecía un forúnculo en el glúteo. Aclaró que en realidad está atravesando una infección urinaria, pero aprovechó para llevar tranquilidad a sus seguidores.
A través de un video grabado en la Clínica La Trinidad, el músico se mostró saliendo de bañarse, aún con el catéter colocado, mientras se peinaba frente al espejo, envuelto en una toalla por debajo de la cadera. “Estoy internado por una infección urinaria que, si Dios quiere, mañana salgo”, expresó en el clip.
En base a esto, Mario Pergolini se expresó en su programa "Otro día perdido" el cual se transmite a través de El Trece. En la última edición del mismo, el conductor fue comentado debido a la sección de Rada "el momento de la farándula", lo que le sucedía actualmente a El Polaco o lo que se sabía hasta el momento del programa y antes de que el intérprete lo desmienta. "El Polaco tiene un forúnculo", comienza diciendo el humorista con su canción.
Es por esto que Pergolini reaccionó: "¡No!". Y agregó tajante: "¿Esto ya no es rascar demasiado en el fondo de la olla?", pero esto no fue todo, sino que sin mediar palabra destacó: "¿Pero qué hace este tipo que lo publica, dice "tengo un forúnculo"?". En tanto, Mario también sumó: "Es rarísimo: "ay, engañé a mi marido", "ay, tengo un forúnculo", ¿qué le pasa?".
Después de esto, tanto Rada como Pergolini hicieron un chiste interno y el humorista le explicó al periodista qué sucedía con el forúnculo del cantante. "El tema es que El Polaco, debido al forúnculo, no pudo ir a hacer padre acompañante del viaje de egresados de su hija", dice Agustín aunque esta no es la verdadera razón, sino su infección urinaria.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario