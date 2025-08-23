La China Suárez lo logró: sus hijos con menores virvirán en Turquía

La China Suárez se encuentra en Turquía, lista para comenzar una nueva etapa junto a Mauro Icardi. Después de que su hija Rufina Cabré decidiera mudarse con ella, ahora se ha confirmado que sus otros dos hijos, Amancio y Magnolia Vicuña, también se irán a vivir con su mamá. Sin embargo, a diferencia de Rufina, los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña solo tienen permiso para estar con la actriz por un mes.