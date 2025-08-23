La China Suárez lo logró: sus hijos con menores virvirán en Turquía
Según confirmaron en "Mañanas Argentinas", la actriz consiguió que por un tiempo su padre, Benjamín Vicuña, les permita viajar a Amancio y Magnolia.
La China Suárez se encuentra en Turquía, lista para comenzar una nueva etapa junto a Mauro Icardi. Después de que su hija Rufina Cabré decidiera mudarse con ella, ahora se ha confirmado que sus otros dos hijos, Amancio y Magnolia Vicuña, también se irán a vivir con su mamá. Sin embargo, a diferencia de Rufina, los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña solo tienen permiso para estar con la actriz por un mes.
La situación es particular, ya que los niños se encuentran actualmente en Uruguay, acompañando a su papá, quien está grabando una serie. Aunque la China no había autorizado en un principio que sus hijos dejaran Argentina, ya que eso implicaba que no asistieran a la escuela, los abogados de ambas partes llegaron a un acuerdo.
"Los hijos de están en Uruguay porque el chileno comenzó el rodaje de una grabación. Vuelve y el domingo se van a Turquía, los dos se van con su abuela a Turquía", informaron en el programa Mañanas Argentina sobre el futuro de los niños.
En un momento en que el diálogo entre la China Suárez y Benjamín Vicuña es nulo, en especial tras las acusaciones de ella en redes sociales, los abogados han sido los encargados de negociar la estadía de los niños en Turquía. Si bien la actriz tuvo la ilusión de que sus hijos vivieran con ella e Icardi de forma permanente, Vicuña negó rotundamente esa posibilidad en su momento.
Aun así, la China podrá disfrutar de sus hijos por un tiempo. Según se informó, "Vuelven el 20 de septiembre, un día antes de la primavera. También viajaría Rufina". De esta forma, una vez que el actor chileno regrese de Uruguay, Amancio y Magnolia se reunirán con su mamá después de tanto tiempo distanciados al estar ellos con su padre.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario