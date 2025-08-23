El escándalo de corrupción del gobierno de Javier Milei es noticia en los medios internacionales
El escándalo de corrupción en la ANDIS que salpica al círculo íntimo del Presidente es noticia en los portales del mundo entero.
En las últimas horas se conoció el contenido del audio completo de Diego Spagnuolo, el despedido director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que involucra a funcionarios de ese organismo estatal y altos funcionarios del gobierno de Javier Milei, como su hermana Karina, en hechos de corrupción.
En efecto, en el audio de unos cinco minutos el ahora exfuncionario nombra a la secretaria general de la Presidencia, a su principal asesor, Eduardo 'Lule' Menem, y hasta el mismísimo Presidente, quien -según este testimonio- estaría al tanto de las coimas que se cobraban y repartín.
"Y Lule lo qué está haciendo... Está choreando de una manera... A mí me están desfalcando a la gente. Me pusieron a un tipo que maneja todo lo que es la caja mía: ese es un delincuente que estaba en la gestión de Macri y se fue. Pero cuando se fue, se fue con denuncias y se llevó los discos rígidos de las computadoras. Un delincuente”, indica Spagnuolo en el audio divulgado por la señal de noticias A24.
“A los prestadores le van a pedir guita. Yo fui y le dije: 'Javier, escuchame, yo estoy denunciando todo el choreo, todo esto, y abajo tengo gente que va a pedir guita'. Entonces, donde yo vaya y toque a uno van a decir: 'Che, flaco, ¿está todo bien y venís a pedirme guita con estos delincuentes?’ Entonces, Javier, ¿qué hago?' Yo no lo jodí más, yo me dedico a controlar que lo mío esté ordenadito, porque el quilombo lo hacen atrás, a mis espaldas, y yo ahí ya no tengo nada que ver. No puedo tener el control de lo que pasa a mis espaldas, pero lo que yo firmo eso está todo prolijito, que es lo me importa también", dice Spagnuolo.
El escándalo de corrupción por presuntos pedidos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) trascendió las fronteras y se instaló en las portadas de los principales medios del mundo. La prensa internacional refleja con atención la crisis que golpea al gobierno de Javier Milei.
La mayoría de los informes del exterior se centran en la filtración de los audios que destaparon una presunta red de sobornos en la compra de medicamentos y en la implicación del círculo familiar más cercano al Presidente, con su hermana Karina Milei como una de las principales señaladas.
Las tapas y los títulos de la prensa internacional
Desde Estados Unidos hasta Europa, pasando por América Latina, diversos medios de comunicación pusieron el foco en la crisis que atraviesa el gobierno libertario, analizando sus posibles consecuencias políticas y económicas.
- Bloomberg Línea: Tituló que "Milei suma un escándalo de corrupción a su creciente lista de problemas", y advirtió que el caso podría mermar el índice de aprobación del Presidente.
- El País (España): Publicó un "Quién es quién en el escándalo por corrupción que toca a Milei y su hermana Karina", detallando los nombres de los funcionarios y empresarios implicados.
- El Mundo (España): Informó sobre la crisis política interna que generó el caso, señalando que "El grupo parlamentario de Milei se rompe entre denuncias de corrupción".
- Medios europeos: Un corresponsal en Roma destacó que "Europa sigue de cerca las derrotas de Milei en el Senado y los casos de corrupción vinculados a su familia".
- Prensa de la región: Medios como swissinfo.ch (Suiza) y emol (Chile) también publicaron extensos artículos sobre la denuncia penal y el rol de la hermana del Presidente en la trama.
La amplia cobertura internacional desmiente cualquier intento de minimizar el escándalo, posicionándolo como una grave crisis de gobierno que afecta la imagen y la estabilidad de la gestión de Javier Milei tanto en el ámbito local como en el exterior.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario