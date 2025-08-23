Nicolás Vázquez y Gimena Accardi firmaron el divorcio: ¿qué fue lo más llamativo?

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez han puesto fin a su relación de más de una década. La pareja firmó el divorcio este jueves por la mañana, en un trámite que, según una fuente cercana, sorprendió al propio abogado por la forma en que se desarrolló. "Se firmó hoy a la mañana, fueron juntos, estaban todos muy conmovidos. Se dio todo en un ambiente que hasta el mismo abogado decía que nunca había visto uno igual", reveló la fuente a TN Show.