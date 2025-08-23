Joni Viale y Alejandro Fantino se despegaron de Javier Milei tras el escándalo con discapacidad
Dos de los periodistas más identificados con el oficialismo marcaron distancia del Presidente: uno entre risas y chicanas, el otro con un editorial a pura bronca.
El escándalo por los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), sigue generando coletazos políticos y mediáticos. Lo que comenzó como una denuncia por una presunta red de coimas en la compra de medicamentos que involucra a laboratorios, funcionarios y hasta roza a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, ya provocó que dos de las figuras más visibles del periodismo afín al Gobierno, Jonatan Viale y Alejandro Fantino, se plantaran públicamente contra Javier Milei y su manera de enfrentar la crisis.
El primero fue Viale, que en su programa en TN no pudo contener la risa cuando el Presidente, en lugar de referirse al escándalo durante el acto por el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, eligió arrancar su discurso con un tecnicismo financiero. “Quiero conversar con ustedes sobre un tema que yo creo que es importante y hay mucho debate hoy que es sobre la volatilidad de la tasa de interés”, lanzó Milei desde el atril. Del otro lado de la pantalla, el conductor estalló en carcajadas junto a su equipo. “No, no, impresionante... olé... un tema que genera mucho debate eh, la volatilidad en la tasa de interés, me encantó”, ironizó. Su panel también se sumó: “Estábamos hablando justo de eso”, agregó otro de los periodistas, mientras Viale insistía en que habían “entrado como unos caballos” esperando que el mandatario diera explicaciones sobre las coimas, algo que nunca sucedió. “La gente no está esperando el tema volatilidad”, cerró con sarcasmo, dejando en claro la distancia respecto a la estrategia de silencio de la Casa Rosada.
Por su parte, Alejandro Fantino se desmarcó desde su programa de streaming con un tono todavía más duro. El conductor, que en varias oportunidades se definió como libertario pero no necesariamente “mileísta”, lanzó un fuerte editorial en el que dejó en claro que no está dispuesto a encubrir nada. “Si yo me entero que estás en la mugre, que estás con algún quilombo, que me estás mintiendo y todo, te fusilo. Se enoje quien se enoje”, sentenció. Fantino apuntó directamente al oficialismo por su reacción desigual: “Cuando salió lo del reloj de Karina Milei tardaron 30 segundos en contestar. Si ahora no hablan, ¿qué quiere decir? ¿Que tienen razón? ¿Que hay algo raro?”.
En su descargo, el periodista también defendió a los investigadores del caso, el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, a quienes definió como “serios” y alejados de cualquier especulación política. Les pidió a los funcionarios que no minimicen el asunto ni ataquen a quien lo denunció: “No metan adominazos. No sean boludos, sean serios”, reclamó. Y remarcó que, más allá de cualquier ideología, si se comprueba un hecho de corrupción, los responsables deben ir presos: “Se llamen como se llamen”.
