Joni Viale y Alejandro Fantino se despegaron de Javier Milei tras el escándalo con discapacidad

El primero fue Viale, que en su programa en TN no pudo contener la risa cuando el Presidente, en lugar de referirse al escándalo durante el acto por el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, eligió arrancar su discurso con un tecnicismo financiero. “Quiero conversar con ustedes sobre un tema que yo creo que es importante y hay mucho debate hoy que es sobre la volatilidad de la tasa de interés”, lanzó Milei desde el atril. Del otro lado de la pantalla, el conductor estalló en carcajadas junto a su equipo. “No, no, impresionante... olé... un tema que genera mucho debate eh, la volatilidad en la tasa de interés, me encantó”, ironizó. Su panel también se sumó: “Estábamos hablando justo de eso”, agregó otro de los periodistas, mientras Viale insistía en que habían “entrado como unos caballos” esperando que el mandatario diera explicaciones sobre las coimas, algo que nunca sucedió. “La gente no está esperando el tema volatilidad”, cerró con sarcasmo, dejando en claro la distancia respecto a la estrategia de silencio de la Casa Rosada.