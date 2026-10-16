Bautista Mascia habló de la cuarta internación de Denisse González: "Estamos siguiendo un protocolo"

“Probablemente estos días ya le den el alta y hay que ver si hacemos algo para que se mantenga en los valores normales”, expresó Mascia al hablar sobre los próximos pasos para acompañar la recuperación de su pareja.

Qué es la Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI)

La Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) es una enfermedad autoinmune que se produce cuando el sistema inmunitario ataca y destruye por error las plaquetas, células sanguíneas esenciales para la coagulación. Como consecuencia, su disminución puede provocar moretones que aparecen con facilidad, pequeños puntos rojos o violáceos en la piel, sangrado de nariz y encías y menstruaciones abundantes.

El diagnóstico se realiza principalmente mediante un análisis de sangre y el tratamiento depende de la gravedad de cada caso. Puede incluir corticoides, inmunoglobulina u otros medicamentos para aumentar el recuento de plaquetas. Si bien algunas personas solo necesitan controles médicos periódicos, los cuadros más severos pueden aumentar el riesgo de hemorragias importantes.