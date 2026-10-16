Bautista Mascia habló de la cuarta internación de Denisse González: "Estamos siguiendo un protocolo"
Bautista Mascia se refirió al presente de Denisse González y dio detalles sobre la situación que atraviesa su novia.
La salud de Denisse González volvió a generar preocupación luego de que la exparticipante de Gran Hermano tuviera que ser hospitalizada por cuarta vez en un período de tres meses. Frente a esta situación, su novio, Bautista Mascia, contó cómo atraviesa este momento y brindó precisiones sobre el tratamiento que está realizando.
La joven fue internada nuevamente el miércoles 14 de octubre debido a complicaciones vinculadas con la Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI), una enfermedad autoinmune que lleva al organismo a destruir sus propias plaquetas y que requiere controles médicos para seguir su evolución.
Bautista Mascia habló de la cuarta internación de Denisse González: "Estamos siguiendo un protocolo"
En este contexto, Mascia explicó que uno de los principales desafíos es lograr que los niveles de plaquetas se mantengan dentro de los parámetros esperados. “Estamos con el tratamiento de la PTI que es lo que tiene ella. El número de plaquetas fluctúa y a veces tiene menos de lo que debería tener”.
El cantante también hizo referencia al procedimiento que siguen para encontrar una alternativa que permita estabilizar el cuadro. “Estamos siguiendo un protocolo con distintas líneas de tratamiento y estamos esperando llegar al indicado”, señaló.
Mientras Denisse mantiene el perfil bajo y no se expresó públicamente sobre su nueva internación, Bautista compartió una noticia alentadora respecto de su evolución. Según indicó, existe la posibilidad de que reciba el alta médica en los próximos días, aunque será necesario continuar trabajando para evitar nuevas fluctuaciones.
“Probablemente estos días ya le den el alta y hay que ver si hacemos algo para que se mantenga en los valores normales”, expresó Mascia al hablar sobre los próximos pasos para acompañar la recuperación de su pareja.
Qué es la Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI)
La Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) es una enfermedad autoinmune que se produce cuando el sistema inmunitario ataca y destruye por error las plaquetas, células sanguíneas esenciales para la coagulación. Como consecuencia, su disminución puede provocar moretones que aparecen con facilidad, pequeños puntos rojos o violáceos en la piel, sangrado de nariz y encías y menstruaciones abundantes.
El diagnóstico se realiza principalmente mediante un análisis de sangre y el tratamiento depende de la gravedad de cada caso. Puede incluir corticoides, inmunoglobulina u otros medicamentos para aumentar el recuento de plaquetas. Si bien algunas personas solo necesitan controles médicos periódicos, los cuadros más severos pueden aumentar el riesgo de hemorragias importantes.
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