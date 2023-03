El primer disco de los Beatles cumplió 60 años

Please Please Me The Beatles.png

Así entraron al estudio bajo las órdenes del productor George Martin, el quinto Beatle, y por primera vez se grabaron temas originales de la dupla John Lennon - Paul McCartney con George Harrison en guitarra y Ringo Starr en batería.

La inspiración estaba en Carl Perkins y Elvis Presley, pero también en Buddy Holly y Motown. Todo quedó condensado en los temas que verían la luz meses después, cuando fueron grabados en febrero de 1963 en forma de LP.

Antes de la salida de "Please Please Me" Parlaphone lanzó el primer single de la banda, "Love Me Do", que salió el 6 de octubre de 1962 con "PS I love you" como lado B.

Luego le siguió el otro hit del disco inicial, el que le dio su nombre: "Please Please Me", editado el 11 de enero de 1963 con el tema "Ask me why" del otro lado.

Para copar al público británico - un poco más conservador que el alemán que los había recibido tan bien con sus jopos y camperas de cuero-, los Beatles tuvieron que adoptar cortes de pelo prolijos y trajes pulcros, por recomedación de Brian Epstein, su mánager.

Así llegaron a la televisión del Reino Unido, y desde ahí conquistaron a todo el mundo.