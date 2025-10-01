"Belén", de Dolores Fonzi, fue un éxito en San Sebastián: un repaso por el Festival

El triunfo de la película en San Sebastián es un reflejo de su excelencia artística. La cinta destaca por la notable actuación de Fonzi en el papel de Soledad Deza, la abogada que lideró la defensa, y por la fuerza de un elenco que ancla la difícil narrativa en una verdad palpable. “Belén” utiliza la historia de un calvario individual para exponer las miserias de todo un sistema, y la calurosa recepción en el Festival español subraya la contundencia de la visión de Fonzi como directora, capaz de transformar un hecho judicial en un grito cinematográfico cargado de esperanza y justicia.