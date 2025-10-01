"Belén", de Dolores Fonzi, fue un éxito en San Sebastián: un repaso por el Festival
Dolores Fonzi estrenó "Belén", su segunda película como directora y, junto al elenco, brillaron en el Festival de San Sebastián. Los detalles.
El camino de Dolores Fonzi como cineasta se consolida con “Belén”, su segundo largometraje, confirmando que su visión detrás de cámaras es tan profunda como su talento actoral. La película, que relata el devastador caso real de la joven tucumana criminalizada tras sufrir un aborto espontáneo, se erige como una obra fundamental en el cine social contemporáneo, funcionando como un potente manifiesto contra la negligencia judicial y la criminalización del aborto. Fonzi aborda esta dolorosa historia, basada en el libro Somos Belén, con una sensibilidad y rigor que la convierten en una pieza crucial en el debate sobre la autonomía femenina.
La presentación de “Belén” en la competencia oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián fue un rotundo éxito que trascendió fronteras. La película no solo fue acogida con entusiasmo por la crítica especializada, sino que generó un intenso debate, demostrando que su poderoso mensaje social resuena con una urgencia universal. Su selección en un festival de semejante calibre valida la audacia de Fonzi para abordar temas delicados con maestría dramática, posicionando a la producción argentina como una de las más relevantes y necesarias del panorama internacional.
El triunfo de la película en San Sebastián es un reflejo de su excelencia artística. La cinta destaca por la notable actuación de Fonzi en el papel de Soledad Deza, la abogada que lideró la defensa, y por la fuerza de un elenco que ancla la difícil narrativa en una verdad palpable. “Belén” utiliza la historia de un calvario individual para exponer las miserias de todo un sistema, y la calurosa recepción en el Festival español subraya la contundencia de la visión de Fonzi como directora, capaz de transformar un hecho judicial en un grito cinematográfico cargado de esperanza y justicia.
Para quienes buscan profundizar en los detalles de este hito internacional, tenemos contenido exclusivo. Desde minutouno.com cubrimos el paso triunfal de "Belén" por San Sebastián, trayéndoles todos los pormenores de la conferencia de prensa virtual con su directora y elenco principal. Además, logramos una entrevista única en la red carpet del festival con figuras clave como la aclamada música Marilina Bertoldi y el actor Carlos Troncoso, brindándoles una mirada íntima y de primera mano sobre el impacto de la película.
El contenido exclusivo de "Belén" en San Sebastián
Entrevista exclusiva con Marilina Bertoldi
Entrevista exclusiva con César Troncoso
Conferencia de prensa de Belén en San Sebastián
