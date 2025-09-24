"Belén", la película elegida por la Academia de Cine Argentino para competir en los Oscar y los Goya

Así fue como este miércoles, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina reveló el nombre de la película que competirán para obtener una nominación en los premios Oscar y Goya, un paso crucial para visibilizar el talento local en el escenario global.

Entre las destacadas se encontraban títulos que ya han generado gran conversación, como "Belén", "Gatillero", "Homo Argentum", "La mujer de la fila" y "Algo viejo, algo nuevo y algo prestado", conformando una lista que demuestra la vitalidad de la producción nacional.

la mujer de la fila, gatillero homo argentum belén

Esta selección no solo es una muestra de la calidad del cine argentino, sino también de su notable diversidad temática. Las películas elegidas recorren un amplio espectro de géneros y miradas, desde el drama social con trasfondo histórico de "Belén" hasta las propuestas de autor y las narrativas más audaces que presentan "Homo Argentum" y "Gatillero".

La inclusión de "La mujer de la fila" y "Algo viejo, algo nuevo y algo prestado" refuerza este panorama, ofreciendo historias que prometen conectar con la audiencia a través de un profundo análisis de la condición humana.