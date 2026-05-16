Quiénes son los invitados a Almorzando con Juana este domingo 17 de mayo
La conductora volverá a ponerse al frente de Almorzando con Juana con una mesa variada que combinará anécdotas, actualidad, humor y entretenimiento.
Este domingo 17 de mayo desde las 13:45, Juana Viale encabezará una nueva emisión de Almorzando con Juana por El Trece. Como ya es habitual, la nieta de Mirtha Legrand apostará a una mesa diversa con invitados vinculados al espectáculo, el teatro y el periodismo deportivo.
Uno de los nombres destacados de la jornada será Mario Pasik, reconocido por su extensa trayectoria en televisión, cine y teatro. El actor también repasará algunos de sus últimos trabajos artísticos y su paso por la exitosa obra Legalmente Rubia, donde compartió escenario junto a Laurita Fernández.
La mesa también contará con la presencia de Adabel Guerrero, quien seguramente hablará sobre sus proyectos actuales y su recorrido dentro del mundo del espectáculo. La artista se convirtió en una de las figuras más populares del ambiente tras años de trabajo en teatro de revista y programas televisivos.
Otra de las invitadas será Laura Cymer, actriz con una extensa carrera en televisión y teatro. Su presencia aportará recuerdos de grandes éxitos de la ficción nacional y también espacio para hablar de su presente profesional.
Además, estará Diego Gentile, quien viene consolidando su carrera con distintas participaciones en ficciones, cine y obras teatrales. Su presencia promete sumar momentos de humor y charlas descontracturadas durante el almuerzo.
En representación del periodismo deportivo estará Fede Bulos, más conocido popularmente como “El Negro” Bulos. El relator y analista deportivo atraviesa un gran presente laboral siguiendo de cerca la actualidad del fútbol argentino y seguramente aportará su mirada sobre el presente de los clubes y la pasión de los hinchas.
Con este nuevo grupo de invitados, el programa buscará volver a captar la atención del público con una combinación de entretenimiento, actualidad y conversaciones íntimas, una fórmula que Juana Viale mantiene firme cada fin de semana en la pantalla de El Trece.
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