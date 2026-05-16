Quiénes son los invitados a Almorzando con Juana este domingo 17 de mayo

Además, estará Diego Gentile, quien viene consolidando su carrera con distintas participaciones en ficciones, cine y obras teatrales. Su presencia promete sumar momentos de humor y charlas descontracturadas durante el almuerzo.

En representación del periodismo deportivo estará Fede Bulos, más conocido popularmente como “El Negro” Bulos. El relator y analista deportivo atraviesa un gran presente laboral siguiendo de cerca la actualidad del fútbol argentino y seguramente aportará su mirada sobre el presente de los clubes y la pasión de los hinchas.

Con este nuevo grupo de invitados, el programa buscará volver a captar la atención del público con una combinación de entretenimiento, actualidad y conversaciones íntimas, una fórmula que Juana Viale mantiene firme cada fin de semana en la pantalla de El Trece.