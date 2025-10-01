Benjamín Amadeo cerró "La Gira Salvadora" en Buenos Aires con dos shows increíbles
El reconocido artista se presentó en el Gran Rex y volvió a deslumbrar a sus fanáticos con sus canciones.
Benjamín Amadeo brilló en sus dos shows en el Gran Rex dando cierre a la Gira Salvadora que lo llevó a recorrer destinos de Latinoamérica y Europa.
Además, contó con invitados especiales y presentó en vivo “pasaría”, canción que marca un nuevo comienzo en su carrera profesional y formará parte de su próximo material.
Benjamín Amadeo, vive un presente en constante ascenso llevando su último material “Salvando las distancias” por diferentes ciudades de España, Copenhague, Londres Amsterdam y Dublín. Además, pasó por Paraguay, Uruguay y muchos destinos de nuestro país.
El lugar elegido para cerrar esta etapa, fue el Gran Rex, donde comenzó esta gira Salvadora que emocionó a todos por el gran carisma de Benjamín y sus entrañables canciones que atraviesan el alma. Así, en dos noches únicas y especiales, el emblemático teatro se colmó de fanáticos expectantes por transitar un viaje atrapante a través de 24 canciones. Las elegidas para iniciar estos shows fueron “La amistad”, “Póstumo” y “10 mil”.
Además de la compañía de sus grandes músicos, Benjamín contó con invitados especiales como Soledad Pastorutti en la primera noche y Nahuel Pennisi en la segunda función para hacer una emotiva versión acústica de “Para siempre” y Cardellino en “Quiromancia".
También, hubo lugar para la presentación en vivo de las nuevas melodías con “Pasaría”, que fue coreada a todo pulmón por todos ante una emoción arrasadora. Esta canción, además de ganarse el corazón de miles de personas, Benjamín se adentró en un nuevo mundo, su próximo álbum. “Pasaría”, además de invitar a la adopción responsable de mascotas, el artista propone reflexionar y vibrar sobre lo condicional, en lo que podría ser y se ve resignificado el reconocimiento al amor por las mascotas y la incondicionalidad.
Para cerrar estas presentaciones, las elegidas fueron “Te soñaba”, “Cositas”, “Salvame” y “Las flores”. Cada tema fue coreado a pleno por cada uno de sus fanáticos presentes ante una conexión única con Benja, quien bajó del escenario para estar más cerca de su público demostrando un carisma único que llega al alma.
Con estos dos shows, Benjamín Amadeo celebró esta etapa de un álbum que le dió grandes satisfacciones como artista que con su inigualable voz, talento y carisma que cautivó a través de sus canciones a muchas personas. El escenario del Gran Rex se vistió con una escenografía fiel a su estilo, junto a su banda y el infaltable oso que se convirtió en un sello característico de esta hermosa gira.
El próximo y último destino que visitará Benjamín Amadeo, será Montevideo, Uruguay el día 03 de octubre en la Sala del Museo del Carnaval.
