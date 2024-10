Benjamín Vicuña habló de la separación de Pampita y Roberto García Moritán: qué dijo

"Es un tema delicado. Me cuesta despegarme de una situación que sé, por experiencia propia, que en la intimidad ya es un montón. A eso hay que sumarle el ruido exterior, lo mediático, lo que dicen, lo que dejan decir. Yo solo... puedo comentarles que somos una familia", arrancó diciendo el actor.

"No tengo un rol más que acompañar desde la crianza de mis hijos y ser un buen equipo. Todo el resto no me corresponde", manifestó.

A su vez, sumó: "Trato de enviar la mejor de las ondas para los verdaderos protagonistas que puedan superar esto de la mejor manera". Ahí, Ángel le comentó: "Sabemos que Caro sufre mucho las separaciones, vos también las pasaste. Qué te pasa a vos en esos momentos cuando estás en el medio del maremoto".

"Lo que le pasa a todas las personas que viven un momento así", le respondió. "Es una tarea muy grande para además tener que convivir con el exterior, con la prensa, que es parte de lo nuestro, es parte de nuestro trabajo", finalizó.

Qué dijo Benjamín Vicuña sobre la separación de Pampita y García Moritán

Benjamín Vicuña se refirió a su relación con medios argentinos y chilenos

Ángel De Brito a modo de broma le hizo llegar un reclamo por parte de los medios chilenos: “Muy enojados con vos porque dicen que hablas con los periodistas argentinos y con ellos no”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/elejercitodelam/status/1843813344442290481&partner=&hide_thread=false "En Argentina los periodistas me ganaron por cansancio" @benjavicunamori en #LAM — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) October 9, 2024

“Acá me ganaron por insistencia, por cansancio”, respondió mientras el conductor le señalaba que Pampita hacía lo contrario, brindaba testimonio a cronistas del país trasandino y no a argentinos. “Yo siempre he tenido un respeto y referencia a la prensa. Entiendo su trabajo tanto en Chile como Argentina porque obviamente me acompañan”, respondió entre risas.