Mauro Icardi cruzó a Benjamín Vicuña y lanzó una durísima acusación sobre sus hijos

A partir de allí, el futbolista apuntó directamente contra la relación de Vicuña con sus hijos y puso en duda cuánto tiempo habría compartido con ellos durante su estadía en Turquía.

"Yo, más que preocuparme porque alguien pueda 'robarte' el vínculo con tus hijos, que claramente no es el caso, me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos", lanzó Icardi.

Pero el mensaje fue todavía más allá. En una de las frases más fuertes de su descargo, agregó: "Más que eso, me preocuparía porque te quieran ver".

El dato que aportó Mauro Icardi

Para respaldar sus dichos, Icardi hizo referencia al tiempo que los chicos permanecieron en Turquía y aseguró que la presencia de Vicuña durante ese período habría sido mucho menor a la que, según él, podría interpretarse a partir de sus declaraciones públicas.

"De esos casi 80 días, solo se pudo estar presente unos 15 o 20 días. Después, frente a cámara, el discurso es otro", sostuvo.

De esta manera, Icardi instaló una nueva versión sobre el vínculo entre Vicuña y sus hijos y cuestionó abiertamente el relato del actor.

El cruce vuelve a poner bajo la lupa la relación entre los adultos que forman parte de esta familia ensamblada, mientras las declaraciones de ambos continúan generando repercusiones en redes sociales.