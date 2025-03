Bianca Censori volvió a encender las redes con fotos semidesnuda y en patines

En un movimiento llamativo, Censori eliminó todas las publicaciones de su cuenta de Instagram, donde acumula más de 430 mil seguidores, y en su lugar dejó únicamente las fotos en las que aparece semidesnuda. En cada una de ellas, agregó el mismo pie de foto: “Italia, 2023. Foto de Gadir Rajab”, lo que sugiere que las imágenes no son recientes.

Las reiteradas apariciones mediáticas de la diseñadora reavivaron los rumores sobre una posible separación entre ella y el rapero de 47 años. Sin embargo, según fuentes citadas por Page Six, la pareja habría decidido darse una nueva oportunidad tras largas conversaciones: “Han acordado hacer que su matrimonio funcione después de muchas charlas”, aseguraron.

A pesar de las especulaciones, Milo Yiannopoulos, representante de la pareja, desmintió los trascendidos y aseguró a The Hollywood Reporter que no hay crisis entre ellos. “Ye y Bianca están en Los Ángeles y planean disfrutar juntos de San Valentín. Cualquier anuncio sobre su vida privada vendrá directamente de ellos y no de rumores sin fundamento en la prensa sensacionalista. ¿Es esta la quinta o sexta vez que afirman que se están separando? Perdí la cuenta”, expresó con ironía.

bianca censori