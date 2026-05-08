Pampita confirmó su separación de Martín Pepa y aseguró que no hubo terceros en discordia: "No inventen"
La modelo fue abordada por la prensa y no dudó en confirmar que los rumores son ciertos: rompió con su novio polista. ¿Qué pasó?
Finalmente, era cierto: terminó la relación entre Pampita y Martín Pepa y, en las últimas horas, fue ella misma quien lo confirmó a la prensa. "Sí, estoy separada", aseguró, sin aportar mayores detalles al respecto.
Al ser consultada sobre quién había tomado la decisión o cuál había sido el motivo de la ruptura, la modelo fue contundente: "No tengo la necesidad de dar explicaciones". En tanto, también contestó a un cronista que indicó que ella habría encontrado huellas de infidelidad en el polista: "No, nada. No ensucien nada porque no es así. Martín es un amor de persona y la verdad que yo lo adoro. Mi familia también, mis amigos también. No puede ser más bueno, así que no inventen cosas que no son".
Seguidamente, respondió sobre si nuevamente la distancia había sido un factor determinante, dado que no es la primera vez que la pareja da el portazo: "Sí, bueno, es algo importante, ¿no? La distancia no la podemos negar. Así que bueno, pero nada, está todo bien. La mejor, la mejor", señaló.
Luego, se mostró tranquila a pesar de lo difícil que suelen ser las separaciones: "Es parte de la vida. La verdad que yo en el amor entrego todo y lo disfruto mucho. Nada fue tiempo perdido porque la verdad que lo pasé muy lindo".
"Tengo mucho amor en mi vida. La verdad que estoy llena de cariño. Tengo amigos maravillosos, mi familia que siempre está. Bueno, mis hijos que son espectaculares", concluyó, dejando en incógnita cuáles fueron los motivos del nuevo adiós a Martín Pepa.
Cómo comenzó el romance entre Pampita y Martín Pepa
La relación entre Carolina "Pampita" Ardohain y el polista Martín Pepa comenzó oficialmente en octubre de 2024. Aunque ambos se conocían desde la adolescencia por ser oriundos de La Pampa y haber compartido viajes de egresados, el romance surgió poco después de la mediática separación de la modelo de Roberto García Moritán en septiembre de ese mismo año.
La chispa se encendió a mediados de octubre de 2024, tras una invitación al Teatro Colón para ver al escalador Jimmy Chin. Se dice que el "celestino" fue el hermano de Martín, Juan Pepa. A finales de ese mes, se los vio juntos en varias salidas públicas y eventos de polo, lo que confirmó los rumores que circulaban en la prensa del corazón.
Cabe señalar que, antes de la ruptura definitiva conocida en las últimas horas, la pareja había tenido una breve interrupción en su relación alrededor de julio de 2025.
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