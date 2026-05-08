Pampita confirmó su separación de Martín Pepa y aseguró que no hubo terceros en discordia: "No inventen"

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Cómo comenzó el romance entre Pampita y Martín Pepa

La relación entre Carolina "Pampita" Ardohain y el polista Martín Pepa comenzó oficialmente en octubre de 2024. Aunque ambos se conocían desde la adolescencia por ser oriundos de La Pampa y haber compartido viajes de egresados, el romance surgió poco después de la mediática separación de la modelo de Roberto García Moritán en septiembre de ese mismo año.

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La chispa se encendió a mediados de octubre de 2024, tras una invitación al Teatro Colón para ver al escalador Jimmy Chin. Se dice que el "celestino" fue el hermano de Martín, Juan Pepa. A finales de ese mes, se los vio juntos en varias salidas públicas y eventos de polo, lo que confirmó los rumores que circulaban en la prensa del corazón.

Cabe señalar que, antes de la ruptura definitiva conocida en las últimas horas, la pareja había tenido una breve interrupción en su relación alrededor de julio de 2025.