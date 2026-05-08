Inesperado: a qué se dedicaba Franco Zunino antes de ingresar a la casa de Gran Hermano
Micaela, señalada como la “amigovia” del participante de Gran Hermano, reveló cuál fue el trabajo del influencer antes de entrar al reality.
Mientras continúa creciendo la repercusión alrededor de Gran Hermano Generación Dorada, una nueva revelación sobre Franco Zunino despertó curiosidad entre los fanáticos del ciclo. Micaela, la joven con la que se lo vincula sentimentalmente, aclaró uno de los rumores más instalados sobre el participante.
Todo ocurrió durante una entrevista en A la Barbarossa, cuando Robertito Funes Ugarte decidió consultarle sin vueltas acerca de las versiones que circulan desde hace semanas.
Los inicios laborales de Franco Zunino en Gran Hermano
“¿El mito de que Zunino es stripper es verdad?”, lanzó el conductor en pleno móvil.
Ante la pregunta, Micaela explicó que Franco tuvo participaciones esporádicas en ese tipo de shows, aunque dejó en claro que no era un trabajo habitual para él. “Hablo mucho con la mamá de él y me dijo que no, pero lo convocaron dos veces para un show. Él tiene un lomazo, así que está bien”, comentó divertida.
La información sobre el pasado de Franco Zunino no tardó en viralizarse entre los fans de Gran Hermano Generación Dorada, sobre todo por el perfil fitness que el participante mantiene desde hace tiempo en sus redes sociales.
A través de Instagram, el influencer suele publicar parte de sus entrenamientos, además de mostrar la estricta alimentación y la rutina que sigue para ganar músculo y mantener su físico trabajado. Las imágenes de sus sesiones en el gimnasio y los cambios en su cuerpo son una constante en sus posteos, donde deja en evidencia la importancia que le da al cuidado físico y a la disciplina diaria.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario