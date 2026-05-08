Inesperado: a qué se dedicaba Franco Zunino antes de ingresar a la casa de Gran Hermano

Franco Zunino Gran Hermano

La información sobre el pasado de Franco Zunino no tardó en viralizarse entre los fans de Gran Hermano Generación Dorada, sobre todo por el perfil fitness que el participante mantiene desde hace tiempo en sus redes sociales.

A través de Instagram, el influencer suele publicar parte de sus entrenamientos, además de mostrar la estricta alimentación y la rutina que sigue para ganar músculo y mantener su físico trabajado. Las imágenes de sus sesiones en el gimnasio y los cambios en su cuerpo son una constante en sus posteos, donde deja en evidencia la importancia que le da al cuidado físico y a la disciplina diaria.