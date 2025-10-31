Big Ari fue víctima de un violento asalto en su hogar de Berazategui: cómo está

Según detalló, los ladrones se llevaron alrededor de 300 dólares y se retiraron dejando un profundo desorden en la vivienda. “Me había dado una ducha, estaba prendiendo dos sahumerios y con la tele de fondo, cuando escuché un estallido y aparecieron con linternas y pistolas. No nos dieron tiempo a nada, vinimos todos a la pieza”, narró el joven, mostrando cómo la situación lo afectó emocionalmente.