Big Ari fue víctima de un violento asalto en su hogar de Berazategui: cómo está
Cinco delincuentes armados ingresaron a la casa del ex Gran Hermano, ataron a sus padres y se llevaron sus pertenencias. El joven contó los detalles de la angustiante situación.
Ariel Ansaldo, más conocido como Big Ari por su participación en Gran Hermano, vivió una noche de terror en su casa de Berazategui cuando cinco delincuentes armados irrumpieron en su domicilio cerca de la medianoche.
Según informaron fuentes policiales y el propio protagonista a El Noticiero de la Gente, los atacantes sorprendieron a toda la familia, los amenazaron y los sometieron a un asalto que duró más de dos horas. La policía ya tomó las huellas correspondientes, pero hasta el momento no se han registrado detenciones relacionadas con el hecho.
El exparticipante del reality relató el momento con angustia: “No se iban más, siempre querían más. Nos habían puesto precintos en pies y manos, y empezaron a romper todo lo que había a su paso. Fue un momento de mucha tensión, no sabía cómo iba a terminar”, aseguró.
Big Ari explicó que los delincuentes ingresaron por el garaje y se dirigieron directamente a su habitación, rompiendo incluso un piano en busca de dinero. “Fueron muy organizados, revisaron todo, hasta el quincho y el baño. Era como si conocieran la casa de toda la vida. Por suerte, no nos pegaron más que algunos manotazos”, agregó.
Según detalló, los ladrones se llevaron alrededor de 300 dólares y se retiraron dejando un profundo desorden en la vivienda. “Me había dado una ducha, estaba prendiendo dos sahumerios y con la tele de fondo, cuando escuché un estallido y aparecieron con linternas y pistolas. No nos dieron tiempo a nada, vinimos todos a la pieza”, narró el joven, mostrando cómo la situación lo afectó emocionalmente.
Tras el episodio, Big Ari se comunicó con sus seguidores mediante Instagram para informar que él y su familia se encontraban en buen estado, aunque advirtió que no tenía acceso a su teléfono, por lo que cualquier mensaje recibido en WhatsApp no provenía de él. La policía continúa la investigación en busca de los responsables.
