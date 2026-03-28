Bizarrap hizo vibrar Ultra Miami 2026 con un show demoledor

Su paso por Ultra Miami se da luego de haber sido invitado especial en el show de Skrillex en Lollapalooza Argentina y en su sideshow, reforzando su vínculo con la escena electrónica internacional. En un 2025 marcado por hitos globales, como su colaboración con Adidas Originals, su participación en el halftime de la NFL en el Estadio Santiago Bernabéu, una nueva Music Session junto a J Balvin y su trabajo con Gorillaz, Bizarrap continúa consolidando su expansión internacional y el protagonismo de la escena argentina en los escenarios más importantes del mundo.