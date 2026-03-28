Bizarrap hizo vibrar Ultra Miami 2026 con un show demoledor
El productor argentino desplegó un set exclusivo para el festival y sorprendió con invitados especiales en una presentación que encendió al público.
Bizarrap hizo su debut en Ultra Miami, uno de los festivales de música electrónica más importantes del mundo, el viernes 27 de marzo, compartiendo jornada con figuras de la talla de Martin Garrix, Major Lazer, Alesso y Armin van Buuren. Frente a miles de personas, se presentó en el Main Stage con un set especialmente diseñado para la ocasión y un look renovado que captó la atención desde el primer momento, incorporando una oreja de metal como nuevo elemento distintivo dentro de su identidad visual.
Su propuesta combinó potencia, identidad y las canciones más destacadas de su repertorio, reforzada por una estética cuidada al detalle que incluyó auriculares exclusivos desarrollados junto a Mondo, marca de la cual es Innovation Partner, y su gorra negra Adidas que tiene las tres tiras y un logo dorado de la marca, consolidando una imagen que trasciende lo musical y se posiciona también en el plano cultural.
Con una lectura precisa del contexto y del público, llevó sus icónicas Music Sessions a un formato más electrónico, reafirmando su rol como puente entre la música urbana y la electrónica en uno de los escenarios más exigentes del circuito global.
Uno de los momentos más impactantes de la noche llegó con la aparición sorpresa de Daddy Yankee, con quien presentó la Music Sessions #0/66, desatando una reacción masiva del público y marcando el punto más alto del show. Además, Skrillex se sumó al set, acompañando a Bizarrap en un cruce que elevó aún más la energía del Main Stage.
Su paso por Ultra Miami se da luego de haber sido invitado especial en el show de Skrillex en Lollapalooza Argentina y en su sideshow, reforzando su vínculo con la escena electrónica internacional. En un 2025 marcado por hitos globales, como su colaboración con Adidas Originals, su participación en el halftime de la NFL en el Estadio Santiago Bernabéu, una nueva Music Session junto a J Balvin y su trabajo con Gorillaz, Bizarrap continúa consolidando su expansión internacional y el protagonismo de la escena argentina en los escenarios más importantes del mundo.
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