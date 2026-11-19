Darío Lopilato habló de la nueva temporada de "LOL: Argentina" y de su secreto para no reírse
La tercera temporada de "LOL: Argentina" estrena este 20 de noviembre y, en exclusiva con M1, el actor contó cómo fue el proceso de pasar 6 horas sin reírse.
La comedia local vuelve a ponerse a prueba en el experimento más implacable y desopilante del streaming. En la tercera temporada de LOL: Last One Laughing Argentina que estrena este 20 de noviembre en Prime Video, diez de los mejores comediantes argentinos compiten durante seis horas encerrados en una casa para intentar hacer reír a sus rivales sin soltar una sola carcajada.
Con la flamante incorporación de Marcelo Tinelli como nuevo conductor del ciclo, los participantes deberán desplegar todo su ingenio y templanza para resistir las tentaciones y alzarse con el ansiado trofeo.
Entre las grandes figuras convocadas para esta edición se destaca Darío Lopilato, quien aceptó el reto de cruzar al otro lado del mostrador tras haber sido co-conductor del formato. En una charla exclusiva con minutouno.com, el actor y humorista analizó el vértigo de vivir la competencia en carne propia, su método para construir personajes y cómo enfrentó las bromas sobre su familia —y en especial sobre su cuñado, Michael Bublé— dentro del encierro.
Entrevista completa con Darío Lopilato
En principio, durante su entrevista exclusiva con minutouno.com, al repasar lo que significó cambiar el rol de observador por el de jugador activo en esta tercera entrega, Lopilato destacó el impacto de sumergirse de lleno en la dinámica de la casa: "Fue una experiencia increíble, muy buena. Si bien antes de ser el co conductor con Susana, no había visto mucho del mundo LOL, después me empecé a interiorizar y, obviamente, de pasar a ser un co conductor a estar dentro de la casa, son dos cosas totalmente distintas", comenzó.
Esa transición implicó un choque inmediato con la realidad del juego, ya que haber seguido de cerca la edición anterior jugó en contra de sus reflejos habituales: "Yo fuera de la casa venía con el ejercicio, viendo a los compañeros, de la temporada 2 matándome de la risa, y al rato tenía que entrar a la casa y no reírme. Por eso, más o menos entras sabiendo cositas que, en verdad, dentro de la casa no te ayudan porque lo experimentas ahí mismo el tema de no reírse. Cómo haces para no reírte", explicó.
Sin embargo, el actor encontró en su propia rutina teatral una herramienta inesperada para entrenar su resistencia frente al humor ajeno: "Fue muy difícil no reírme. Yo justo hice una temporada de teatro en Mar del Plata y, cuando terminaba mi función iba a ver comedias y, entonces, de una otra manera, eso me ayudó, me coechó mucho".
Por su parte, a la hora de diseñar su estrategia para atacar y desestabilizar a sus compañeros, Lopilato apostó por su sello actoral, construyendo criaturas con identidad propia para que cada intervención tuviera peso real: "A mi me parece que la base está, a mi me encanta, cuando hay un proyecto, involucrarme mucho en el personaje. Saber cómo piensa, cómo dice, cómo habla, cómo viste y cuando uno arma todo ese muñeco, ahí te metes adentro y lo empezas a vivir. Y las cosas cuando las contas con vivencia, pegan".
Durante el encuentro, el actor también profundizó en el vínculo que se generó con el resto de los comediantes dentro de la casa, confesando quiénes fueron los rivales que más miedo le generaron antes y durante el encierro por su imprevisibilidad y rapidez mental. Asimismo, se refirió con humor y complicidad a cómo vivió los momentos en los que sus compañeros utilizaron a su entorno íntimo como comedia, revelando cuál fue su reacción al escuchar bromas dirigidas a su familia y, particularmente, a su cuñado, el reconocido cantante internacional Michael Bublé. No te pierdas la entrevista completa en el video.
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