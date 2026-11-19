Sin embargo, el actor encontró en su propia rutina teatral una herramienta inesperada para entrenar su resistencia frente al humor ajeno: "Fue muy difícil no reírme. Yo justo hice una temporada de teatro en Mar del Plata y, cuando terminaba mi función iba a ver comedias y, entonces, de una otra manera, eso me ayudó, me coechó mucho".

Por su parte, a la hora de diseñar su estrategia para atacar y desestabilizar a sus compañeros, Lopilato apostó por su sello actoral, construyendo criaturas con identidad propia para que cada intervención tuviera peso real: "A mi me parece que la base está, a mi me encanta, cuando hay un proyecto, involucrarme mucho en el personaje. Saber cómo piensa, cómo dice, cómo habla, cómo viste y cuando uno arma todo ese muñeco, ahí te metes adentro y lo empezas a vivir. Y las cosas cuando las contas con vivencia, pegan".

Durante el encuentro, el actor también profundizó en el vínculo que se generó con el resto de los comediantes dentro de la casa, confesando quiénes fueron los rivales que más miedo le generaron antes y durante el encierro por su imprevisibilidad y rapidez mental. Asimismo, se refirió con humor y complicidad a cómo vivió los momentos en los que sus compañeros utilizaron a su entorno íntimo como comedia, revelando cuál fue su reacción al escuchar bromas dirigidas a su familia y, particularmente, a su cuñado, el reconocido cantante internacional Michael Bublé. No te pierdas la entrevista completa en el video.