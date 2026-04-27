Boxeo amateur: Flor Vigna pisó fuerte en México, le dio una paliza a la local Alana Flores y ganó por puntos

Flor Vigna y una entrada con sello propio

Desde el inicio, Vigna marcó el terreno con un despliegue escénico fiel a su estilo. La artista ingresó al ring bailando y cantando, contagiando su energía a los miles de espectadores presentes.

Además, la influencer lució con orgullo sus dos cinturones de "Parense de Manos", los títulos obtenidos en ediciones anteriores que la avalaban como una campeona con experiencia y jerarquía en el cuadrilátero.

Consolidación internacional

Con este triunfo, Flor Vigna no solo defiende su invicto en el boxeo de influencers, sino que logra una victoria fundamental fuera de casa. La transmisión de Netflix llevó a millones de hogares el momento en que la argentina levantó el brazo, consolidándose como la gran referente de la disciplina en la región.

Tras el combate, Vigna celebró con su equipo y agradeció al público mexicano por el respeto, aunque dejó en claro que los cinturones regresan, una vez más, hacia Argentina.