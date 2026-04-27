Brutal nocaut en Supernova Génesis, el evento de boxeo de influencers organizado en México

Locura en las tribunas con Ozuna

Mientras el personal de seguridad y salud asistía a Bautista, el ambiente en las gradas explotaba. Entre las celebridades presentes, quien se robó todas las miradas por su reacción fue Ozuna. El cantante puertorriqueño, fanático del boxeo y quien previamente dio un show en vivo, desató un festejo alocado al ver la victoria de su compatriota.

Ozuna fue captado por las cámaras saltando y celebrando con euforia el triunfo de su allegado, convirtiéndose en uno de los videos más virales de la noche junto al video del propio nocaut.

Con este resultado, Aarón Mercury se consagra como uno de los nombres más peligrosos del circuito, mientras que Mario Bautista deberá tomarse un tiempo de recuperación tras el durísimo castigo recibido en apenas tres minutos de acción.