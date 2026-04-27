Reactivaron las redes de Ricardo Fort tras el paso de su hija Marta por los Martín Fierro de Moda

En diálogo con la revista GENTE, la influencer explicó el sentido de la elección: "Lo diseñamos exclusivamente para este evento a partr de esta cruz, que es parte de un rosario de mi padre, para que me acompañe", dijo con emoción.

La repercusión fue tal que incluso se reactivaron las redes sociales de Ricardo Fort. Desde su cuenta oficial en X, se compartió contenido vinculado a la participación de Marta en la alfombra roja, generando nostalgia y una fuerte reacción entre los seguidores del recordado “Comandante”.

De esta manera, el paso de Marta Fort por el evento no solo dejó una marca en términos de moda, sino también en lo emocional, conectando pasado y presente a través de un homenaje que trascendió la pasarela.