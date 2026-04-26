Boxeo en vivo: cómo ver Flor Vigna vs. Alana Flores en Supernova Génesis 2026
La influencer argentina participa de un evento en México, donde vuelve a ponerse los guantes de boxeo y a subirse al ring.
El fenómeno del boxeo de influencers alcanza un nuevo nivel este domingo 26 de abril. La Arena Ciudad de México será la sede de Supernova Génesis 2026, una velada que combina deporte, música y celebridades, y que tiene como plato fuerte de la noche será el esperado cruce entre la argentina Flor Vigna y la local Alana Flores.
Por primera vez para un evento de esta magnitud, Netflix será la pantalla exclusiva para disfrutar de los combates en vivo. La transmisión global arranca a las 19 horas local (21 de la Argentina), ofreciendo una cobertura total con cámaras de última generación y shows musicales de primer nivel entre peleas.
La presencia de Flor Vigna garantiza protagonismo argentino. No es la primera vez que la cantante y bailarina se sube a un ring, ya que ostenta el récord de dos victorias en sus dos participaciones en Párense de Manos, el evento que organiza anualmente Luquitas Rodríguez.
A qué hora es la pelea de Flor Vigna en Supernova Génesis 2026
Para quienes siguen el evento desde Argentina, 22 horas es el horario estimado del combate entre Flor Vigna y Alana Flores.
La Cartelera:
La noche no se agota en el duelo femenino principal; la cartelera de Supernova Génesis incluye enfrentamientos que prometen mucha intensidad:
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Alana Flores vs. Flor Vigna: El choque internacional más esperado.
Mario Bautista vs. Aarón Mercury: Un duelo de alto voltaje que se disputará sin careta.
Karely Ruiz vs. Kimberly Shantal: Dos de las creadoras de contenido más influyentes frente a frente.
Lonche vs. Willito: El combate que abrirá el fuego en la Arena CDMX.
¿Cómo y dónde ver Supernova Génesis 2026 con Flor Vigna?
El evento se transmitirá en vivo y en directo de forma exclusiva a través de Netflix. La plataforma de streaming será la única señal oficial para seguir las cuatro peleas principales que integran esta cartelera de lujo.
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