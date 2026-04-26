Boxeo en vivo: cómo ver Flor Vigna vs. Alana Flores en Supernova Génesis 2026

A qué hora es la pelea de Flor Vigna en Supernova Génesis 2026

Para quienes siguen el evento desde Argentina, 22 horas es el horario estimado del combate entre Flor Vigna y Alana Flores.

La Cartelera:

La noche no se agota en el duelo femenino principal; la cartelera de Supernova Génesis incluye enfrentamientos que prometen mucha intensidad:

Alana Flores vs. Flor Vigna: El choque internacional más esperado.

Mario Bautista vs. Aarón Mercury: Un duelo de alto voltaje que se disputará sin careta .

Karely Ruiz vs. Kimberly Shantal: Dos de las creadoras de contenido más influyentes frente a frente.

Lonche vs. Willito: El combate que abrirá el fuego en la Arena CDMX.

¿Cómo y dónde ver Supernova Génesis 2026 con Flor Vigna?

El evento se transmitirá en vivo y en directo de forma exclusiva a través de Netflix. La plataforma de streaming será la única señal oficial para seguir las cuatro peleas principales que integran esta cartelera de lujo.