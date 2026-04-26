Boxeo: la argentina Milica se lució con una paliza a su rival mexicana en Supernova Génesis
A la espera de la pelea de Flor Vigna en México, su compatriota venció por puntos pero sin despeinarse a Kimberly Shantal.
En un giro inesperado que sacudió la cartelera de Supernova Génesis 2026, la influencer argentina Milica se alzó con una victoria contundente frente a Kimberly Shantal, consolidándose como la gran sorpresa de la noche de boxeo amateur en la Arena Ciudad de México.
A pesar de que los pronósticos iniciales y el fervor del público mexicano parecían inclinarse hacia la local Kimberly Shantal, Milica impuso su ritmo durante el combate, con una batería de golpes que sorprendió a los presentes y por los que fue viral en las redes sociales.
La pelea, transmitida globalmente por Netflix, mantuvo la tensión hasta el último segundo, pero la decisión de los jueces fue clara al premiar el desempeño técnico y la resistencia física de Milica. Se trata de una de las previas a la contienda entre Flor Vigna y Alana Flores.
Este resultado altera el panorama de la competencia, dejando a los fanáticos con ganas de una revancha inmediata. Tras el anuncio oficial del triunfo, Milica celebró eufórica ante una multitud que, aunque dividida, reconoció la superioridad demostrada sobre el cuadrilátero.
"Tengo un mensajito para Alana la Sapa, digo la Rana... que si tenía curiosidad sobre mi boxeo, la invito a pelear de vuelta, a ver si se anima esta vez", expresó la youtuber, en un mensaje directo para la rival de Flor Vigna.
Con esta derrota, Kimberly Shantal deberá replantear su preparación para futuros compromisos en el boxeo de influencers, mientras que Milica se posiciona ahora como una de las figuras a seguir de cerca en los próximos eventos internacionales del circuito.
¿Cómo y dónde ver Supernova Génesis 2026 con Flor Vigna?
El evento se transmitirá en vivo y en directo de forma exclusiva a través de Netflix. La plataforma de streaming será la única señal oficial para seguir las cuatro peleas principales que integran esta cartelera de lujo.
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