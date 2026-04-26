Boxeo: la argentina Milica se lució con una paliza a su rival mexicana en Supernova Génesis

"Tengo un mensajito para Alana la Sapa, digo la Rana... que si tenía curiosidad sobre mi boxeo, la invito a pelear de vuelta, a ver si se anima esta vez", expresó la youtuber, en un mensaje directo para la rival de Flor Vigna.

Con esta derrota, Kimberly Shantal deberá replantear su preparación para futuros compromisos en el boxeo de influencers, mientras que Milica se posiciona ahora como una de las figuras a seguir de cerca en los próximos eventos internacionales del circuito.

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¿Cómo y dónde ver Supernova Génesis 2026 con Flor Vigna?

El evento se transmitirá en vivo y en directo de forma exclusiva a través de Netflix. La plataforma de streaming será la única señal oficial para seguir las cuatro peleas principales que integran esta cartelera de lujo.