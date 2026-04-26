Impactante debut de Alan "Veneno" Chaves en Estados Unidos: un nocaut que recorre el mundo

Lo que viene para el "Veneno" Chaves en su carrera

Con la faja latina de la OMB en su poder y una actuación consagratoria en la meca del boxeo, el panorama para Chaves se abre hacia los ránkings principales. Su capacidad para manejar la distancia y la frialdad para encontrar el hueco ante un rival peligroso como Madueño lo posicionan como la gran esperanza del boxeo nacional en el exterior. Con este panorama, los fanáticos ya se ilusionan con todo lo que vienen y esperan que siga manteniendo el nivel que lo está llevando a lo más alto.