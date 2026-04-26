Impactante debut de Alan "Veneno" Chaves en Estados Unidos: un nocaut que recorre el mundo
El argentino brilló en su estreno en Las Vegas al despachar al mexicano Miguel Madueño en apenas tres asaltos. Con un zurdazo demoledor, el invicto de San Miguel defendió su título latino ligero de la OMB.
Alan Chaves cumplió con creces la promesa de su apodo en el Fontainebleau de Las Vegas. En su primera presentación internacional, el "Veneno" no solo mantuvo su récord inmaculado, sino que firmó uno de los nocauts más espectaculares del año. Con una izquierda fulminante en el tercer round, el argentino mandó a la lona al experimentado Miguel Madueño, quien no logró reaccionar ante el impacto, obligando al árbitro a decretar el final inmediato del pleito.
Este triunfo representa un salto de calidad definitivo en la carrera del boxeador de 22 años, quien ahora ostenta un registro de 22 victorias (19 por la vía rápida) y ninguna derrota. Bajo el ala de la poderosa promotora Matchroom Boxing, Chaves demostró que su pegada es de calibre mundial y que está listo para los grandes desafíos de la categoría ligero. El combate sirvió como antesala perfecta para la pelea principal de la velada entre los pesos pesados Jarrell Miller y Lenier Peró, pero fue el argentino quien terminó llevándose todos los flashes.
Impactante debut de Alan "Veneno" Chaves en Estados Unidos: un nocaut que recorre el mundo
Lo que viene para el "Veneno" Chaves en su carrera
Con la faja latina de la OMB en su poder y una actuación consagratoria en la meca del boxeo, el panorama para Chaves se abre hacia los ránkings principales. Su capacidad para manejar la distancia y la frialdad para encontrar el hueco ante un rival peligroso como Madueño lo posicionan como la gran esperanza del boxeo nacional en el exterior. Con este panorama, los fanáticos ya se ilusionan con todo lo que vienen y esperan que siga manteniendo el nivel que lo está llevando a lo más alto.
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