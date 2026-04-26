La moda argentina celebra su gran noche en los Martín Fierro: el look de los famosos

La ceremonia, impulsada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina, busca reconocer a los principales referentes del sector, premiando el talento, la creatividad y la influencia de quienes marcan el pulso de la industria.

Desde temprano, diseñadores, modelos y figuras del espectáculo comenzaron a desfilar por la alfombra roja, donde cada uno exhibe sus apuestas de estilo en una vidriera clave para las nuevas tendencias.

La conducción del evento está a cargo de Valeria Mazza y Iván de Pineda, quienes guían la ceremonia en una noche que combina elegancia y entretenimiento.

En esta edición, los looks presentados reflejan tanto propuestas innovadoras como elecciones más clásicas y sofisticadas, en sintonía con el espíritu de la temporada.

Como cada año, la red carpet se convierte en uno de los grandes atractivos, funcionando como escenario principal para que los diseñadores más reconocidos muestren sus creaciones ante la mirada del público y la industria.

Los looks que eligieron los famosos para los Martín Fierro de la Moda

Pampita apostó por un vestido largo en tonos blanco y negro, con estampa de lunares, escote strapless y una silueta ceñida al cuerpo. El diseño se destacó por sus volados con estructura y detalles de flores confeccionadas en la misma tela, distribuidas sobre la falda.

Pampita

Stephanie Demner lució un vestido largo blanco, realizado en una tela fruncida que cubrió tanto el cuerpo como las mangas largas, las cuales llevaron el mismo efecto arrugado.

Stephanie Demner

Gregorio Rossello llevó un look elegante y sobrio, compuesto por una camisa blanca de cuello cerrado, destacada por un broche plateado con piedras en la zona superior. Sumó una chaqueta negra de líneas rectas con botones a la vista y un pantalón amplio en el mismo tono. El outfit se completó con zapatos negros, un reloj metálico plateado y un anillo en su mano derecha.

Grego Rosello

Marta Fort eligió un vestido blanco strapless firmado por la diseñadora Claudia Arce, intervenido con apliques luminosos que se expanden desde el centro del diseño. Como detalle distintivo, sumó una cruz plateada en el sector del busto, integrada como si fuera un collar largo que recorre la prenda.

Marta Fort

Romina Gaetani lució un impactante vestido diseñado por Fabián Zitta.

Romina Gaetani

Mariana Fabbiani optó por un look cargado de emoción

Mariana Fabbiani

Santiago Talledo fue por un total black oversize.