Boy Olmi sorprendió con todo lo que guarda en su auto en el programa de Mario Pergolini

La indignación de Boy Olmi y Carola Reyna tras el hallazgo del cadaver en la casa donde vivió Gustavo Cerati

Luego de que se identificara el cuerpo de Diego Fernández Lima en la medianera de la casa donde vivió Gustavo Cerati-propiedad que el ícono del rock nacional le alquilaba a Marina Olmi-, comienzan a atarse los cabos de un crimen feroz ocurrido en 1984.

La noticia llamó la atención desde el primer momento, no solo por la crudeza del hallazgo, sino por la magnitud de las figuras públicas involucradas de manera indirecta. La casa, ubicada en Coghlan, fue habitada por Cerati durante dos años, en un tramo clave de su carrera artística, cuando comenzaba a consolidarse como la gran figura del rock argentino. Casi once años después de su muerte, su nombre volvió a estar en boca de todos, pero no por su música ni por sus logros artísticos, sino por un oscuro episodio que permaneció oculto durante más de tres décadas.

Tanto Boy Olmi —hermano de Marina— como Carola Reyna decidieron romper el silencio en Intrusos (América TV) tras el impactante hallazgo del 6 de agosto en la propiedad donde vivió Gustavo Cerati, actualmente en proceso de demolición para la construcción de un edificio.

“No es la casa ni de Gustavo ni de mi hermana, son vecinos, es la casa de al lado”, aclaró el actor con evidente fastidio, intentando despegar tanto a su familia como al músico de cualquier vínculo con el hecho.

“Es la casa lindera”, acotó Carola, mientras Olmi continuó, visiblemente molesto: “A veces pasa que, frente al nombre de alguien conocido como el amoroso de Gustavo o mi hermana, que es una gran artista plástica, se montan noticias. Creo que no hay mucha relación entre todo esto, es una pena que aparezca”.

Luego, Reyna intervino para ampliar el contexto: “Fue un bajón, fue muy fuerte. Ella ya había vendido la casa, pero incluso ahora vieron que los restos eran de antes de que ellos compraran la casa”.

Por último, la reconocida actriz expresó su impresión tras conocerse la identidad de Diego Fernández Lima, quien tenía solo 16 años al momento de su desaparición: “Fue muy loco, es raro”.