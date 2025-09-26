Nicolás Cabré anunció su casamiento con Rocío Pardo: cuándo será

La pareja optó por una ceremonia sencilla y tranquila, acorde a su personalidad: “Igual la idea es tranquila, los dos somos muy tranquilos”, explicó. Sobre la modalidad del evento, detalló: “Es atardecer y noche”, a lo que Agustín “Rada” Aristarán, humorista del programa, añadió: “Hasta el mediodía”, aludiendo a la extensión de la celebración.

Proyectos en pareja y un viaje especial

El vínculo entre Cabré y Pardo también se proyecta en lo profesional. Ambos trabajan en la dirección de una nueva obra teatral, una experiencia que surgió de manera conjunta. “Nos llegó el libro juntos y dijimos: ‘Hagámoslo juntos y veamos a ver qué sale de las dos visiones’”, relató el actor, resaltando la dinámica creativa que comparten.

En paralelo, Cabré viajó recientemente a Los Ángeles junto a Mariano Martínez, donde participaron del ciclo La divina noche de Dante. Entre galas, entrevistas y momentos de relax junto a la piscina, el actor dejó ver una faceta más relajada y cercana, alejada del hermetismo que lo caracterizó en otras etapas de su carrera.