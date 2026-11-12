Brian May, guitarrista de Queen, compró un campo y plantó 100.000 árboles para crear una reserva natural

La reserva de Brian May

Brian May y la transformación de un campo en una reserva natural

La recuperación del terreno no se limitó a plantar árboles. El diseño de May's Wood también contempló praderas, espacios abiertos y corredores naturales para facilitar el desarrollo de diferentes especies. La intención del músico era reconstruir un hábitat que históricamente había estado cubierto de bosques y permitir que los animales regresaran por sus propios medios. Con el crecimiento de la vegetación, el predio comenzó a ofrecer mejores condiciones para la presencia de aves, insectos y pequeños mamíferos.