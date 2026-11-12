Brian May, guitarrista de Queen, compró un campo y plantó 100.000 árboles para crear una reserva natural
El músico británico impulsó un proyecto ambiental en Inglaterra que transformó antiguas tierras agrícolas en un refugio para la fauna silvestre.
Brian May, histórico guitarrista de Queen, lleva adelante una iniciativa que poco tiene que ver con los escenarios, pero que refleja otra de sus grandes preocupaciones: la protección del medioambiente. En 2013, el músico británico adquirió terrenos agrícolas en el sur de Inglaterra y comenzó un ambicioso proyecto de forestación que terminó convirtiéndose en una reserva natural con más de 100.000 árboles y arbustos.
La iniciativa se desarrolla en Bere Regis, en el condado de Dorset, y recibió el nombre de May's Wood. El objetivo de May era recuperar un ecosistema natural en tierras que anteriormente habían sido destinadas a actividades agrícolas y ganaderas. Para conseguirlo, impulsó la plantación de especies autóctonas y la creación de distintos espacios que favorecieran el regreso de la fauna silvestre.
El proyecto contó con la participación de Save Me Trust, la organización dedicada a la protección de los animales que fundó el propio guitarrista. La primera jornada de plantación se realizó en septiembre de 2013 y reunió a vecinos y estudiantes de una escuela local. En aquella oportunidad se plantaron alrededor de 600 ejemplares, aunque la meta era mucho más ambiciosa: superar los 100.000 árboles y arbustos.
Entre las especies incorporadas se encuentran robles, hayas, castaños, tilos, cerezos silvestres y nogales. También se reservaron sectores para el crecimiento de flores silvestres, con la intención de favorecer la presencia de abejas, mariposas y otros insectos fundamentales para el equilibrio ambiental.
Brian May y la transformación de un campo en una reserva natural
La recuperación del terreno no se limitó a plantar árboles. El diseño de May's Wood también contempló praderas, espacios abiertos y corredores naturales para facilitar el desarrollo de diferentes especies. La intención del músico era reconstruir un hábitat que históricamente había estado cubierto de bosques y permitir que los animales regresaran por sus propios medios. Con el crecimiento de la vegetación, el predio comenzó a ofrecer mejores condiciones para la presencia de aves, insectos y pequeños mamíferos.
En 2023, cuando se cumplieron diez años del comienzo de los trabajos, el proyecto ya había superado los 101.000 árboles y arbustos nativos. Una cifra que dimensiona el alcance de una iniciativa que transformó por completo el paisaje de aquellas antiguas tierras agrícolas.
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