La emoción de Darío Barassi en Ahora Caigo por un regalo que lo llevó directo a su infancia
El conductor recibió una sorpresa muy especial de una participante, que le llevó un producto típico de San Juan y despertó recuerdos de su niñez.
Darío Barassi protagonizó un momento cargado de emoción en Ahora Caigo, el programa que conduce por la pantalla de eltrece. Una participante tuvo un gesto especial con él durante la emisión y le entregó un regalo que lo conectó inmediatamente con sus raíces sanjuaninas y los recuerdos de su infancia.
Todo ocurrió cuando el conductor saludó a Lula, una participante que estaba acompañada por su mamá y su hijo. En medio de la presentación, la mujer le anticipó que había llevado una sorpresa para él. “Trajimos algo típico de San Juan. Mi papá era sanjuanino”, le contó.
Intrigado, Barassi se acercó para recibir el obsequio y descubrió que se trataba de semitas, una preparación tradicional de su provincia natal. El reconocimiento fue inmediato y el conductor no pudo disimular su entusiasmo al encontrarse con un sabor que lo acompañó durante sus primeros años de vida.
“Esto, para mí, es el olor al colegio”, expresó, mientras recordaba aquella etapa de su vida. Luego decidió probar una de las semitas y compartió el momento con Luli Latorre, a quien también invitó a degustar el producto. La sorpresa convirtió un intercambio habitual del programa en una escena especial para Barassi, que volvió a encontrarse con una parte de su historia personal a través de un regalo tan sencillo como significativo.
El vínculo de Darío Barassi con los recuerdos de su infancia
No es la primera vez que el conductor protagoniza una situación similar en televisión. Días atrás, durante un programa especial por su cumpleaños, recibió otro regalo que también lo conectó con su historia familiar.
En aquella oportunidad, Pablo Repetto, un amigo suyo, apareció con una torta Quaker, uno de sus postres favoritos y una preparación que su mamá solía hacerle. “Es mi torta favorita. Me la hacía mi vieja, mis novias... ahora me la hace mi mujer”, contó Barassi, antes de probarla y agradecer el gesto. “Lo buena que está. Te amo, es un gran regalo”, concluyó.
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