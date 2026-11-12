La emoción de Darío Barassi en Ahora Caigo por un regalo que lo llevó directo a su infancia

“Esto, para mí, es el olor al colegio”, expresó, mientras recordaba aquella etapa de su vida. Luego decidió probar una de las semitas y compartió el momento con Luli Latorre, a quien también invitó a degustar el producto. La sorpresa convirtió un intercambio habitual del programa en una escena especial para Barassi, que volvió a encontrarse con una parte de su historia personal a través de un regalo tan sencillo como significativo.